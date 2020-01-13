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В Днепре пьяный водитель устроил ДТП: Nissan повис на заборе (фото)

13 января, 08:25

Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу

Фото: dp.informator.ua

Фото: dp.informator.ua

В Днепре произошло пьяное ДТП – водитель Nissan не справился с управлением. Машина перелетела через гараж и повисла на заборе.

Как сообщает "Информатор", авария случилась 13 января около 00:30 на улице Криворожской. Выяснилось, что сначала Nissan зацепил Dacia. Из-за столкновения автомобиль подскочил и залетел на бетонные блоки, а потом перелетел через гараж. В итоге машина повисла на заборе.

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Из-за ДТП пострадал водитель Nissan. Мужчину госпитализировали в городскую клиническую больницу №16.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.


Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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