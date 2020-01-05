Подорожание проезда в Днепре могут отменить: что придумали горожане

/ Фото: Анатолий Бойко

В Днепре с 3 января подорожал проезд в общественном транспорте. Горожане выступили против подобных перемен и создали соответствующую петицию.

"Мы, жители Днепра, категорически против необоснованного подорожания стоимости проезда в городском транспорте. Цена на топливо уменьшилась, доллар каждый день дешевеет, а это означает, что цена на запасные части также уменьшается, или остается неизменной. Для подорожания стоимости проезда нет никаких предпосылок", — говорится в обращении.

За пару дней петиция набрала более 1500 голосов из 1000 необходимых. Подписи будут собирать еще 88 дней.

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Напомним, в Днепре с 3 январяподорожал проезд в общественном транспорте. Теперь поездка в городских автобусах обойдется в 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах — 6 гривен.

Ранее сообщалось, что жители Тернополя в знак протеста против новых тарифов на проезд в общественном транспорте заблокировали движение в центре города, перекрыв три дороги.

Кроме того, в Facebook появилось видео итальянца Альфонсо Оливера, который переехал жить в Украину, где он исполняет песню, посвященную маршрутке.

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