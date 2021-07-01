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Поехал на футбол, но повернул в сторону Донецка: в Днепропетровской области ищут мужчину

1 июля 2021 10:44

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Мужчина направлялся на место,где хотел смотреть футбол, но резко изменил маршрут

Антон Исаев.

Антон Исаев. / Фото: Информатор

В Павлограде второй день ищут 31-летнего Антона Исаева. В ночь с 29 на 30 июня он поехал смотреть футбол и пропал.

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Об этом сообщает "Информатор".

Антон перестал выходить на связь около полуночи. Он уехал на автомобиле Kia Cerato черного цвета, у машины нет заднего бампера. Сестра пропавшего утверждает, что он ехал в сторону места, где собирался смотреть игру сборных Украины и Швеции, но в какой-то момент поехал в другом направлении.

По камерам наблюдения видно, что авто заехало в Терновку, после чего через Богуслав уехало в сторону Донецкой области.

Приметы: рост — 180 сантиметров, в очках, среднее телосложение, на колене шрам от операции.

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Был одет в темно-синюю кофту с деревянными пуговицами, черные спортивные штаны и мокасины.

Напомним, ранее под Черкассами развернули спецоперацию, чтобы найти мальчика. Он побежал за собакой и исчез.

Также в Днепре пропал 21-летний Владислав Ковтонюк.

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