Поехал на футбол, но повернул в сторону Донецка: в Днепропетровской области ищут мужчину

Антон Исаев. / Фото: Информатор
В Павлограде второй день ищут 31-летнего Антона Исаева. В ночь с 29 на 30 июня он поехал смотреть футбол и пропал.
Об этом сообщает "Информатор".
Антон перестал выходить на связь около полуночи. Он уехал на автомобиле Kia Cerato черного цвета, у машины нет заднего бампера. Сестра пропавшего утверждает, что он ехал в сторону места, где собирался смотреть игру сборных Украины и Швеции, но в какой-то момент поехал в другом направлении.
По камерам наблюдения видно, что авто заехало в Терновку, после чего через Богуслав уехало в сторону Донецкой области.
Приметы: рост — 180 сантиметров, в очках, среднее телосложение, на колене шрам от операции.
Был одет в темно-синюю кофту с деревянными пуговицами, черные спортивные штаны и мокасины.
Напомним, ранее под Черкассами развернули спецоперацию, чтобы найти мальчика. Он побежал за собакой и исчез.