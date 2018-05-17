Порошенко посетил раненых бойцов в больнице Днепра

Сегодня, 17:20

Президент отметил, что за последние четыре года украинские военные врачи спасли тысячи жизней украинских воинов, и выразил слова благодарности за это

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко посетил Днепропетровскую областную клиническую больницу имени И.И.Мечникова, где пообщался с ранеными бойцами и медицинскими работниками. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Президент также ознакомился с начавшимся проектом "Новые эндоскопические технологии: минимальные вмешательства, максимальная эффективность операций", осмотрел Центр инновационной хирургии лапароскопического лечения, ургентный операционный блок.
Порошенко напомнил о внедрении реформы медицинской отрасли, а также подчеркнул, что государство будет поддерживать образовательные программы для врачей, в том числе и в европейских странах.

"Так же, как мы сделали армию, когда не мы к ним, а они к нам едут учиться, как защищать государство. Я очень мечтаю, чтобы и к нашим врачам со всего мира ездили учиться, как они работают", – сказал президент.

Он также отметил, что за последние четыре года украинские военные врачи спасли тысячи жизней украинских воинов, и выразил слова благодарности за это.

Также сегодня во время рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко открыл реконструированную за 90 млн грн Солонянскую опорную школу

Кроме того, Порошенко ознакомился с ходом ремонтных работ автомобильной дороги государственного значения "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" (Н-08). И пообещал Днепру качественный аэропорт, комфортный для туристов. 
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"Сегодня"

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