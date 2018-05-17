Порошенко пообещал Днепру качественный аэропорт, комфортный для туристов

По словам президента, местные власти должны сделать все возможное, чтобы для строительства аэропорта пришел новый инвестор

Президент считает, что Днепр должен стать воздушным хабом. Об этом Петр Порошенко заявил во время визита в Днепр, сегодня, 17 мая. Глава государства отметил, что Днепр, как и столица и другие украинские города, должен иметь качественный и эффективный аэропорт, передает на пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы пришел новый инвестор, чтобы было возведено новое здание аэропорта и Днепр превратился в воздушный хаб. Чтобы средства как местного, так и государственного бюджета были направлены на капитальный ремонт взлетной полосы", — сказал Петр Порошенко.

По его словам, аэропорт должен быть комфортным прежде всего для туристов, количество которых должно расти, благодаря безвизовому режиму с Европейским Союзом.

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Накануне Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время визита в Днепр 14 мая рассказал о возможных совместных планах правительства, мэрии и области в отношении аэропорта и достройки объездной дороги в городе. Ситуацию с фактически закрытым небом над Днепром министр Омелян назвал постыдной. Нынешние цены на билет из Киева в Днепр составляют 10–14 тысяч грн.

Также сегодня во время рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко открыл реконструированную за 90 млн грн Солонянскую опорную школу.

Кроме того, Порошенко ознакомился с ходом ремонтных работ автомобильной дороги государственного значения "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" (Н-08).