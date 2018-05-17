Порошенко пообещал Днепру качественный аэропорт, комфортный для туристов

Сегодня, 16:44

По словам президента, местные власти должны сделать все возможное, чтобы для строительства аэропорта пришел новый инвестор 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент считает, что Днепр должен стать воздушным хабом. Об этом Петр Порошенко заявил во время визита в Днепр, сегодня, 17 мая. Глава государства отметил, что Днепр, как и столица и другие украинские города, должен иметь качественный и эффективный аэропорт, передает на пресс-служба Днепропетровской ОГА.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы пришел новый инвестор, чтобы было возведено новое здание аэропорта и Днепр превратился в воздушный хаб. Чтобы средства как местного, так и государственного бюджета были направлены на капитальный ремонт взлетной полосы", — сказал Петр Порошенко.

По его словам, аэропорт должен быть комфортным прежде всего для туристов, количество которых должно расти, благодаря безвизовому режиму с Европейским Союзом.

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Накануне Министр инфраструктуры Владимир Омелян во время визита в Днепр 14 мая рассказал о возможных совместных планах правительства, мэрии и области в отношении аэропорта и достройки объездной дороги в городе. Ситуацию с фактически закрытым небом над Днепром министр Омелян назвал постыдной. Нынешние цены на билет из Киева в Днепр составляют 10–14 тысяч грн.

Также сегодня во время рабочей поездки главы государства в Днепропетровскую область президент Петр Порошенко открыл реконструированную за 90 млн грн Солонянскую опорную школу

Кроме того, Порошенко ознакомился с ходом ремонтных работ автомобильной дороги государственного значения "Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь" (Н-08).
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"Сегодня"

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