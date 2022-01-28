Потеряли много крови: в каком состоянии сослуживцы, которых расстрелял солдат в Днепре

Состояние двоих пострадавших, которых в Днепре расстрелял 20-летний срочник из автомата, тяжелое. Еще двоих раненых уже сегодня планируют перевести в отделение.
Об этом сообщает генеральный директор КП "Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И.Мечникова" Сергей Рыженко в эфире Украина 24.
Медики борются за их жизни
Девушка Жанна уже пришла в сознание, однако она еще в тяжелом состоянии. Медики планируют сделать ей еще одну операцию, чтобы стабилизировать позвонок.
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"К сожалению, пуля по животу прошла так, что разрушила весь тонкий и толстый кишечник и вышла через позвонок. Состояние Жанны очень тяжелое. Она пришла в сознание. Хочет разговаривать, но трубка мешает. Мы все верим, что она обязательно выживет", – рассказывает Сергей Рыженко.
Также в тяжелом состоянии находится Игорь. Парень получил несколько тяжелых ранений и находится в реанимации. Сегодня утром его уже сняли с аппарата.
Двоих других пациентов медики сегодня переведут в отделение.
Потеряли много крови
"Медики, которые забирали пострадавших, давно не видели такой ужасной картины, когда люди лежали в большой луже крови. Пострадавшие потеряли огромное количество крови", – добавляет Сергей Рыженко.
Всего всем пострадавшим перелили 12 литров крови.
Что известно
- Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
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