Одним абзацем. Все, что надо знать о кровавой стрельбе в Днепре и ее виновнике (видео)

В результате бойни погибли пять человек, еще пять — пострадали

Трагедия, шокировавшая всю страну. На заводе "Южмаш" в Днепре, охраняемом нацгвардейцами, 20-летний срочник из автомата расстрелял своих товарищей и гражданскую женщину – вахтера. Пятеро убитых, еще пятеро раненых. После ужасной расправы стрелка несколько часов разыскивали. Видео задержания и признания, как все совершил – продолжает поражать.

Все, что нужно знать о кровавой стрельбе в Днепре

Почти четыре утра. В караульной комнате 22 солдата как раз получают оружие, чтобы заступить на стражу. В это время срочник начинает расстреливать их из автомата Калашникова. В упор убивает четверых, пятерых ранит. Нескольким удается забаррикадироваться в другой комнате. Затем стрелок возвращается, в рюкзак собирает еще оружие и патроны и убегает. На выходе вахтерша пыталась не пустить стрелка. Он убил ее. В Днепре объявляют план перехвата "Сирена". 20-летнего Артемия Рябчука искали более семи часов. Задержали на улице уже вне Днепра. Парень самостоятельно подошел к женщине и попросил, чтобы она позвонила в полицию и сообщила, что его разыскивают, и местонахождение. Недалеко от места задержания в заброшенном здании изъяли вещи солдата и пустые магазины к автомату, которые он спрятал. При задержании Артемий с улыбкой подробно рассказывал, как убивал товарищей. Зачем – сказать так и не смог. Рассказал, что после содеянного искал место, где можно спрятаться. Артемий Рябчук родом из Одесской области, на службе с октября прошлого года. Нареканий на него не было, и никаких отклонений в поведении армейца не замечали. Что стало причиной такой жесткости – неизвестно. Следователи ДБР рассматривают несколько версий преступления. В частности, неуставные отношения и травля. Известно, что два места назад парень разнял драку между военными и сообщил о происшествии руководство. Там на это не среагировали, а сослуживцы начали травить за это солдата и называть "стукачем". Он понесет строжайшую ответственность — заявил министр внутренних дел Денис Монастырский. За расправу над сослуживцами нацгвардейцу предъявляют обвинения по нескольким статьям: умышленное убийство, дезертирство и похищение оружия и боеприпасов. Ему уже вручили подозрение. За совершенное грозит пожизненное заключение. Еще одно производство следователи ДБР открыли по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии. Известно имена погибших от выстрелов Артемия Рябчука: старший лейтенант Александр Буганов, младший сержант Александр Драган, старший солдат Артем Левковский, солдат Леонид Черник и контролер военизированной охраны КПП Вера Лебединец. Трое погибших парней из Херсона. Самой молодой жертве – 18 лет, самой старшей – 35. Александр Буганов, погибший от пули стрелка, ранее находился в зоне АТО. У мужчины осталась женщина и дети. Известно, что стрелок Артемий Рябчук рос в религиозной семье с матерью, отцом и сестрой. Отец погиб несколько лет назад от болезни сердца. Тогда мать с сестрой переехали в Россию. В селе Броска, где раньше жил парень, о нем говорят только хорошее. Он окончил Измаильский аграрно-технический колледж в прошлом году. Мы пообщались с директором заведения. Там тоже положительные отзывы. После получения диплома Артемий работал кладовщиком, а потом пошел служить. Говорят, он и сам хотел в армию.

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