Поваленные деревья и обесточенные села: что натворила непогода в Днепропетровской области (фото, видео)

В Каменском из-за непогоды пострадали люди

Несмотря на сильную жару, в Украине продолжает бушевать непогода. Сильный ветер, дожди и грозы натворили немало беды в Днепропетровской области.

В частности, в Днепре порывы ветра были настолько сильными, что валили деревья. Те падали прямо на проезжие части, автомобили и дома. Спасатели уже распилили и убрали рухнувшие деревья.

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Не обошла непогода и город Каменское. Тут из-за ветра деревья падали и на стекла окон жилых домов. Из-за этого в городе пострадали четыре человека: две женщины 1987 и 1964 года и двое мужчин 1970 и 1978 года рождения. Их, с травмами и различными степенями тяжести, госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи.

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Кроме того, из-за ухудшения погодных условий в Днепровском районе без электричества остались три населенных пункта.

Также мы сообщали, что по Херсонской области пронесся мощный смерч. Стихия пронеслась в поселке Сивашское Новотроицкого района и успела натворить немало беды.

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Также читайте наше интервью с климатологом Светланой Бойченко, как погода в Украине побила все рекорды по аномалиям.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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