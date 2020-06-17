В последнее время в Украине все чаще люди замечают смерчи. Необычное для наших просторов природное явление заметили в Херсонской области. Местные жители опубликовали в сети видео разбушевавшейся стихии.

Смерч в этом регионе – уже второй за месяц. В этот раз стихия пронеслась в поселке Сивашское Новотроицкого района. Вихрь носился по населенному пункту около 10 минут, но за это время успел натворить немало беды.

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Как рассказал местному телеканалу житель поселка Александр Клименко, смерч задел 12 домов, а некоторые из них повредил. Кроме того, из-за стихии рухнули многолетние деревья и были повреждены электропровода.

"Никогда у нас в поселке такого не было, даже дед мой не рассказывал о таком. Природа меняется", – отметил Александр.

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Стихия нанесла поселку немалые убытки. По слова главы местного сельсовета Виктора Батрановского, их приблизительная сумма – 62 тысячи гривен. Члены специальной комиссии уже осмотрели пострадавшие дома и будут индивидуально решать вопрос о помощи.

Напомним, в начале июня по Херсонской области пронеслись сразу два торнадо. Один смерч был внушительного размера, а второй – чуть меньше.

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