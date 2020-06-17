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Непогода натворила беды в Украине: без электричества остались 80 населенных пунктов

17 июня, 07:45

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Ветер был настолько сильным, что валил деревья

В Украине сегодня ночью, 17 июня, бушевала непогода – на страну обрушились дожди и сильный ветер. Из-за них без электроснабжения в стране остались 80 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В ночь с 16 на 17 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 80 населенных пунктов в 5 областях", – говорится в сообщении.

Люди остались без света в:

  • Житомирская область – 46 населенных пунктов;
  • Киевская область – 16 населенных пунктов;
  • Черкасская область – 11 населенных пунктов;
  • Кировоградская область – 4 населенные пункта;
  • Днепропетровская область – 3 населенные пункта.

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Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго. Обесточенные села не единственные последствия непогоды. В Днепропетровской, Хмельницкой, Запорожской, Закарпатской и Черкасской областях ветер был настолько сильным, что повалили 34 дерева.

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"Пострадали 4 человека (которые госпитализированы в больницу), повреждены 6 автомобилей", – рассказали в ГСЧС.

Отметим, в последние дни непогода не на шутку разбушевалась в Украине. Сильные дожди превращают улицы населенных пунктов в реки, а штормовой ветер валит деревья. Смотрите подробнее о погодных аномалиях в Украине и что натворила стихия.

Видео: Юрий Димчогло, Facebook

Также мы сообщали, что стихия разгулялась на Донбассе: по Макеевке пронесся смерч, на Донецк обрушилась гроза с градом.

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Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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