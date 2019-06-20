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Пожар в Кривом Роге: трое детей попали в больницу

20 июня, 12:18

Избежать жертв помогли соседи, которые вытащили малышей из горящей квартиры

В Кривом Роге после пожара в больницу попали трое детей
В Кривом Роге после пожара в больницу попали трое детей. Фото: ГСЧС

В Кривом Роге тушили пожар в квартире. Инцидент произошел 19 июня в Покровском районе города. В результате происшествия пострадали трое детей.

Как стало известно, огонь вспыхнул на балконе второго этажа четырехэтажного дома на улице Невской. До приезда спасателей местные жители помогли выбраться детям из горящей квартиры.

Огонь на площади в 30 квадратных метров повредил домашнее имущество, вещи на балконе третьего этажа, а также обшивку и окна на четвертом этаже.

"Сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали мальчика 2013 года рождения и двух девочек 2011 и 2015 годов рождения в Криворожскую городскую клиническую больницу №8. По предварительному заключению, пострадавшие дети находятся в шоковом состоянии. Кроме того, у мальчика диагностировали перелом плеча", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Локализовать огонь спасателям удалось в 11:51, а полностью ликвидировать – в 12:04. На месте также работали полицейские, которые будут разбираться в причинах случившегося.

Ранее мы писали, что в Украину пришла жара до +34. Как сообщает Укргидрометцентр, страну накрыл знойный фронт с юга, который и принес повышение температуры. 

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, как жара отразится на урожае "хлеба": синоптики дали прогноз. Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

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Тег пожар, Кривой Рог, ГСЧС, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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