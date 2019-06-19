Мощный пожар на Закарпатье: пламя тушили четыре часа

Огонь уничтожил пять тонн кукурузы и одну тонну сена

Фото: ГСЧС

В ночь на 19 июня, около 2:15 к спасателям поступило сообщение о пожаре в хозяйственных постройках, что находятся в с. Пушкино Виноградовского района Закарпатской области.

Для ликвидации были направлены три единицы техники и 9 человек личного состава. К моменту прибытия спасательных подразделений площадь пожара составляла около 600 кв. метров. В 3:51 возгорание удалось локализовать, ликвидация же продолжалась до 6:30. Об этом сообщают в ГСЧС.

Материальный ущерб устанавливается, огонь успел уничтожить сельскохозяйственное оборудование, крышу зданий 5 тонн кукурузы и одну тонну сена.

В ходе тушения пожарным удалось помешать распространению огня на сопредельное здание площадью 450 кв.метров, где хранились грубые корма. Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

Погибших и травмированных на пожаре не было.

Напомним, недавно на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора.

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Ранее в Черновцах на Калиновском рынке произошел мощный пожар. С огнем боролись почти шесть часов, с часа дня до семи вечера. На ликвидации пламени работали 66 пожарных и было задействовано более 20 машин. Тушение пожара осложняли большое количество синтетических изделий и ветреная погода.

А во Львове в помещении одного из дошкольных учебных заведений произошло возгорание в электрощитовой на первом этаже. До приезда спасателей работники сада эвакуировали из здания сорок детей.

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