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В Украину пришла жара до +34: синоптики уточнили, где еще ждать дождей

11 июня, 09:13

Несмотря на повышение температуры воздуха, местами еще будет мокро и даже с грозами

Фото: Сегодня

Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны дожди с грозами пройдут почти везде, за исключением Волынской и Ровенской областей – там сухо и солнечно. Температура воздуха 29-31 градус.

Центр страны накроет настоящая жара. Синоптики обещают в среднем 30-32 градуса. Вот только в Винницкой области синоптики обещают дожди. В Киевской области 29-31 и без осадков.

Дождливо будет на севере страны, но тепло – до +32.

Жарче всего будет на востоке и юге страны. Там осадков не ожидается, и температура воздуха поднимется до 32-34 градусов.

Напомним, в последние дни в Украине во многих областях бушевала непогода – были обильные ливни, грозы, шквалы, в некоторых областях были масштабные подтопления территорий. В то же время, как сообщали новости "Сегодня", очевидцы сняли на видео сильный град под Житомиром:


В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.

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Тег погода, дождь, синоптики, жара, прогноз погоды

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Сегодня

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