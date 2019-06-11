В Украину пришла жара до +34: синоптики уточнили, где еще ждать дождей
Несмотря на повышение температуры воздуха, местами еще будет мокро и даже с грозами
Украину накрыл знойный фронт с юга, который принес повышение температуры, а также почти отступили дожди – мокро будет всего в нескольких областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На западе страны дожди с грозами пройдут почти везде, за исключением Волынской и Ровенской областей – там сухо и солнечно. Температура воздуха 29-31 градус.
Центр страны накроет настоящая жара. Синоптики обещают в среднем 30-32 градуса. Вот только в Винницкой области синоптики обещают дожди. В Киевской области 29-31 и без осадков.
Дождливо будет на севере страны, но тепло – до +32.
Жарче всего будет на востоке и юге страны. Там осадков не ожидается, и температура воздуха поднимется до 32-34 градусов.
Напомним, в последние дни в Украине во многих областях бушевала непогода – были обильные ливни, грозы, шквалы, в некоторых областях были масштабные подтопления территорий. В то же время, как сообщали новости "Сегодня", очевидцы сняли на видео сильный град под Житомиром:
В то же время начальница отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко рассказала в комментарии сайту "Сегодня", как жара отразится на урожае "хлеба". Теоретически риски для зерновых есть, но волноваться рано, говорит специалист.
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