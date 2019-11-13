Пропавших в Каменском мать с двумя детьми нашли в Днепре

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Днепре нашли женщину и двоих детей, которые пропали неделю назад в Каменском. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

"Благодаря ориентированию полиции и неравнодушию людей 13 ноября их было разыскано в Днепре", – говорится в сообщении.

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Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Ранее мы сообщали, что женщину и ее маленьких детей искали неделю. Они ушли из дома на улице Дунайской в Каменском еще 5 ноября.

А в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

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