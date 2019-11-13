Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

Пропавших в Каменском мать с двумя детьми нашли в Днепре

13 ноября, 10:59

Женщина и дети ушли из дома 5 ноября

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

В Днепре нашли женщину и двоих детей, которые пропали неделю назад в Каменском. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Днепропетровской области.

"Благодаря ориентированию полиции и неравнодушию людей 13 ноября их было разыскано в Днепре", – говорится в сообщении.

Реклама

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Ранее мы сообщали, что женщину и ее маленьких детей искали неделю. Они ушли из дома на улице Дунайской в Каменском еще 5 ноября.

А в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью SMS. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Днепр полиция розыск Днепропетровская область каменское

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненное
Суд вынес приговор за резню в Павлограде: 19-летний парень получил пожизненноеДнепр
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собой
В Днепре в общежитии парень выстрелил студентке в голову и пытался покончить с собойДнепр
На Днепропетровщине изнасиловали 13-летнюю девочку: задержан подозреваемый
На Днепропетровщине изнасиловали 13-летнюю девочку: задержан подозреваемыйДнепр
В Днепре возле школы легковушка сбила ребенка на переходе
В Днепре возле школы легковушка сбила ребенка на переходеДнепр
Вокруг Днепра строят Южный обход
Вокруг Днепра строят Южный обходДнепр
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркета
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркетаДнепр

Новости партнеров

Loading...
загрузка...