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Пуля разорвала артерию: в Днепре врачи спасли жизнь бойцу ВСУ

16 января, 13:19

Роман мог лишиться руки, однако медики оказались на высоте

Фото: Сергей Рыженко, Facebook

Фото: Сергей Рыженко, Facebook

В Днепре врачи спасли 41-летнего военнослужащего, который получил тяжелое ранение от пули снайпера возле Водяного. Об этом сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.

Медик рассказал, что попавшая в Романа пуля разорвала плечевую артерию, разбила грудину. Врачи 61-го ВМГ молниеносно стабилизировали состояние, поставили сосудистый протез и остановили кровотечение, но боец потерял больше двух литров крови и мог лишиться руку. Несмотря на непогоду, мужчину доставили в Днепр. Теперь реанимация и все операции позади.

Рыженко добавил, что спасенный боец родом из Луцка. Роман с нетерпением ждет встречи с женой, дочкой Евой, сыном Северином и мамой.

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"Как память, просит забрать пулю, которая чуть не лишила его жизни", – добавил врач.

Отметим, что в одной палате с Романом лежит еще один раненый боец – 46-летний Владимир. Его доставили в больницу вечером 9 января. У мужчины была кровопотеря и крайне тяжелое состояние.

А тем временем на Донбассе не прекращаются обстрелы. Только за прошлые сутки, 15 января, боевики 11 раз ударили по украинским позициям. От пули снайпера погиб 24-летний боец ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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