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На Донбассе от пули снайпера погиб 24-летний боец ВСУ

16 января, 12:21

У погибшего солдата осталась молодая жена и ребенок

/ Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе от пули снайпера 15 января погиб воин 92-й Отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Алексей Кучкин.

24-летний солдат был старшим стрелком батальона, три года служил в Вооруженных силах Украины, сообщили на странице бригады в Facebook.

"Непоправимое произошло на ВОПе (взводном опорном пункте – Ред.): Алексей дежурил, и, хотя был в средствах защиты, подлый российский снайпер попал защитнику Украины в лицо", – говорится в сообщении.

Боевые побратимы пытались спасти бойца, оперативно доставив в больницу, но, к сожалению, от полученного ранения воин скончался.

Алексей Кучкин – уроженец Харьковской области и всего лишь месяц назад женился. От первого брака у него есть сын-школьник.

Отметим, что боец стал третьей жертвой вражеских снайперов в зоне ООС с начала месяца. Ранее мы сообщали о гибели на позициях 24-летнего уроженца Каменского Алексея Василевского.

А 9 января в Хмельницкой области жители города Славута простились с Сергеем Рацуном – старшим солдатом, механиком-водителем 93-й бригады, который 5 января погиб от пули снайпера во время обстрела села Крымское Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, что 15 января боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Напомним, 14 января боевики устроили 10 обстрелов, в результате двое украинских бойцов были ранены.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс снайпер ВСУ потери ООС

Источник: Сегодня

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