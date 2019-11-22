Работу шахтеров ДТЭК отметили государственными наградами

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22 работника шахт компании ДТЭК получили медали "За труд и доблесть". Это государственные награды. В этом году украинские горнякидобыли более 19 млн. тонн угля для отечественных теплоэлектростанций.

"Сегодня" спустились под землю, туда, откуда "черное золото" шахтеры выдают на-гора, и провели день с горняками.

На шахте "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь в Першотравенске Днепропетровской области шахтеры спускаются на полкилометра под землю, на работу.

У Вячеслава Чернодуба за плечами — тысячи спусков под землю. Полжизни провел в шахте.

"В шахте только настоящие мужчины работают", – говорит горный рабочий очистного забоя шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Вячеслав Чернодуб.

Смена — шесть часов. Вячеслав работает в самых глубокие недрах, чтобы на-гора уголь поднимался без перебоев.

"Нужно носить лес под лаву, а потом в лаве — за комбайном. Комбайн рубает, лаву засыпает углем. Угля много очень идет", – говорит Вячеслав Чернодуб.

Вячеслав руководит целым звеном. Это десять горных рабочих, мастеров и слесарей. Должен организовать и следить, чтобы все работали слаженно.

"С него можно брать пример. Он волевой, он рвется. Правильно подходит к рабочему процессу и настраивает свое звено на продуктивную работу", – говорит помощник начальника участка шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Максим Бутолин.

Даже во время перерыва, за тормозком, когда, казалось бы, не до работы, у бывалого коллеги советы спрашивают новички.

"Ножку спереди взял, сзади поставил и – все. Комбайн отпустил, раз-раз, и все. Режем, можно проехать за 40 минут, это самое быстрое", – объясняет Вячеслав Чернодуб коллеге особенности работы под землей.

Владислав Сабоста на шахте — первый месяц. Прошлой весной сидел за школьной партой. Теперь работает под землей. О другой профессии никогда не мечтал. В его семье от деда-прадеда все — шахтеры.

"Это единственные добытчики, кто остался, для страны. Это выемка угля, это энергия, свет, тепло", – говорит ученик горного рабочего очистного забоя шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Владислав Сабоста.

С участка, где работает Вячеслав Чернодуб, уже подняли почти 700 тыс. тонн угля. Их работу оценили – государственной наградой.

"Что это означает? Это означает, что шахтерский труд очень значимый для Украины. Это взнос каждого шахтера в энергетическую ценность нашей страны", – говорит горный рабочий очистного забоя шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Вячеслав Чернодуб.

Медаль "За труд и доблесть" у шахтера дома, на видном месте. Рядом — портрет с любимой женой. С родными о работе Вячеслав говорит мало. Но даже после тяжелой смены, по привычке, занимается спортом с сыновьями. Вместе отрабатывают удары ы на боксерской груше.

"Он работает под землей, и там много оборудования опасного", – говорит сын Вячеслава Максим Чернодуб.

"Если бы не было угля, мы бы жили без тепла и света, как в каменных веках", – добавляет сын Вячеслава Роман Чернодуб.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что премьер-министр Гончарук дал важное обещание шахтерам. Глава правительства также напомнил, что проблема с задолженностью шахтерам существует уже не первый год.

Как сообщалось ранее, госпредприятия увеличили долги по зарплатам горняков. В Украине по состоянию на сентябрь шахтерам государственных шахт, оказавшихся в критическом состоянии, задолжали и не выплатили почти 900 миллионов гривен.

В то же время 12 октября на заседании правительства было принято решение по долгам перед шахтерами. Накануне заседания премьер обещал, что Кабмин обратится к парламенту с просьбой урегулировать данную проблему.

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