В Днепре развернули огромный флаг Украины в поддержку узников Кремля

В Днепре развернули огромный флаг Украины, чтобы поддержать узников Кремля. Фото: dniprorada.gov.ua

В честь освобождения украинских военных и политзаключенных, которые вернулись на Родину в результате масштабного обмена пленниками, в Днепре развернули 100-метровый национальный флаг.

На мероприятии собралось около 100 человек, а сама акция состоялась на Центральном мосту. Инициаторами акции выступили участники форума "Молодежь Днепра", который в нашем городе проводился уже третий раз.

"Наши ребята наконец дома. В день возвращения в Днепре прошел третий Молодежный форум. Чтобы поддержать освобожденных ребят, показать, что их ждала вся страна, отправились вместе с молодежью на только открытый Центральный мост с флагом Украины, который развернули вдоль переправы", — сообщила замдиректора департамента гуманитарной политики, начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания горсовета Дарья Белая.

Как сообщали новости "Сегодня", самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

Отметим, что международное сообщество приветствовало обмен между Украиной и Россией, увидев возможность к деэскалации конфликта между странами. Запад призвал продолжать в таком же духе. Так, президент США Дональд Трамп прокомментировал обмен пленными.

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