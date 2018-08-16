Реконструкция Набережной Днепра: новые парковки, фонтаны и остановки транспорта

Сегодня, 06:09

Вскоре здесь появятся новые пешеходные аллеи, велосипедные дорожки и детская площадка

Фото: Днепр Инфо
Фото: Днепр Инфо

К следующему году в Днепре планируют обновить Набережную Победы. Сейчас участок от Мерефо-Херсонского моста до ул. Космической закрыли на реконструкцию.

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Рабочие демонтируют асфальтовое покрытие и бордюры, удалили деревья и почву. Вскоре здесь появятся новые пешеходные аллеи, которые планируют вымостить нескользящим гранитом, проложат велосипедные дорожки, заменят освещение, обустроят детскую площадку, фонтаны и остановки транспорта.

На Набережной также появятся зеленые зоны и парковки.

"Сейчас выполняем работы по замене грунта. Продолжается отсыпка песка с уплотнением. Чтобы потом сверху обустроить основание, в частности для детских аттракционов", — делится результатами проделанной работы представитель генподрядчика Дмитрий Матанцев.

Напомним, в Кривом Роге на финишную прямую вышла реконструкция ДК "Карачуны", которая стартовала осенью 2017-го. Строители утеплили и покрасили фасад, заменили старые окна энергосберегающими. Внутри помещения обновили кабинеты, отремонтировали сцену и зрительный зал. Поставили новую мебель и аппаратуру для занятий.

А в Харькове в самом разгаре масштабная реконструкция сада Шевченко. Чиновники уверяют, что сейчас идет вторая очередь ремонтных работ, после которой зона отдыха изменится до неузнаваемости. Пока же харьковчанам приходится прятаться в зной на небольшом зеленом островке возле памятника Шевченко, который отреставрировали ранее.
реконструкция, парковки, фонтаны, велодорожки

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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