Большая реконструкция в Харькове: какой будет новая филармония

Сегодня, 01:46

Обстановку филармонии конца 18 века стараются воссоздать до деталей – по эскизам и фотографиям


В Харькове полным ходом идет долгожданная реконструкция филармонии, которую харьковчанам обещали десять лет. Справиться обещают за два года. Как продвигаются работы и когда филармония откроет свои двери – узнавали журналисты "Сегодня".

Главный зал филармонии еще в строительных лесах – но сцену уже смонтировали. Акустика будет такой, что не понадобятся микрофоны, говорит директор филармонии Юрий Янко.

"Будет ракушка, которая будет формировать звук на сцене, чтобы он не уходил, не уходил в кулисы, чтобы он не поглощался тканями, а их будет много на сцене. Чтобы он не поглощался занавесом самим, который будет по бокам", – объяснил Юрий Янко.

Обстановку филармонии конца 18 века стараются воссоздать до деталей – по эскизам и фотографиям. Сейчас занимаются внутренней отделкой.

"Когда будет смонтирован тут паркет – не будет уже тут никаких пыльных работ. Мы будем опускаться по покраске долотом и финишной покраске зала. И параллельно идут работы по всем фронтам – музей в подвале, музей основной на втором этаже, кассовый зал", – рассказал директор департамента капитального строительства Харьковской областной администрации Сергей Жуков.

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Уже готовы эскизы кресел и паркета. Все это – от украинских производителей.

"Паркет дубовый будет, дубового цвета. Люстры делает украинская фабрика. Они будут порядка 300 килограммов весить, покрыты золотом. Цельные, хрустальные, очень красивые люстры", – отметил генеральный подрядчик Сергей Ломакин.

Работы идут второй год, а десять лет до того стройка была заморожена.

"Важно, что это не просто строительный, а культурно-исторический объект. На этой сцене в этом зале выступали Шаляпин, бывали со своими концертами Чайковский, Рахманинов, Хачатурян. Поэтому сделаем все, чтобы харьковчане услышали долгожданный концерт в долгожданной филармонии", – рассказала председатель Харьковской областной администрации Юлия Светличная.

Ждать осталось несколько месяцев, заверяют подрядчики. Как только кровля будет готова, строители приступят к фасаду и площади вокруг филармонии. Финальные работы начнутся через два месяца.
реконструкция, Янко, филармония, акустика

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Источник:

"Сегодня"

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