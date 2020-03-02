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Похороны "объединили" с ремонтом дорог: в Днепре появилось необычное предприятие

2 марта, 15:41

Руслан Ровик

Городская власть решила упразднить ритуальные службы и временно передать их функции дорожникам

В Днепре городские власти приняли решение временно передать функции погребения умерших коммунальному предприятию, которое занимается ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета Днепровского городского совета, которое ликвидирует профильное коммунальное предприятие – "Ритуальную службу".

"Определить временным исполнителем функций погребения умерших граждан и содержания кладбищ на территории города Днепра коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" Днепровского городского совета", - говорится в документе.

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На баланс автодорожного предприятия переведут недвижимость, которая принадлежала "Ритуальной службе", и, в частности – городские кладбища.

Напомним, ранее под Киевом, в Ирпене произошел конфликт между двумя похоронными службами, который перерос в драку со стрельбой.

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Также под Киевом задержали рэкетиров, которые вымогали у бизнесмена крупную сумму, посылая ему траурные венки.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом:

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Днепр похороны погребение автодор дорожники

Источник: Сегодня

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