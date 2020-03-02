Похороны "объединили" с ремонтом дорог: в Днепре появилось необычное предприятие

Городская власть решила упразднить ритуальные службы и временно передать их функции дорожникам

В Днепре городские власти приняли решение временно передать функции погребения умерших коммунальному предприятию, которое занимается ремонтом и эксплуатацией автомобильных дорог.

Об этом говорится в решении исполнительного комитета Днепровского городского совета, которое ликвидирует профильное коммунальное предприятие – "Ритуальную службу".

"Определить временным исполнителем функций погребения умерших граждан и содержания кладбищ на территории города Днепра коммунальное предприятие "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" Днепровского городского совета", - говорится в документе.

Реклама

На баланс автодорожного предприятия переведут недвижимость, которая принадлежала "Ритуальной службе", и, в частности – городские кладбища.

Напомним, ранее под Киевом, в Ирпене произошел конфликт между двумя похоронными службами, который перерос в драку со стрельбой.

Также под Киевом задержали рэкетиров, которые вымогали у бизнесмена крупную сумму, посылая ему траурные венки.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама