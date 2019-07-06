Руководитель интерната похитил деньги со счетов детей
Причастных к незаконному присвоению денежных средств будут судить
В Днепропетровской области работники дома-интерната забрали более 230 тыс. грн, которые поступили на счета воспитанников учреждения. Всех причастных к этому будут судить. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил Андрей Лысенко.
Известно, что исполняющий обязанности директора детского дома-интерната имел полный доступ к банковским счетам воспитанников. Он договорился с воспитателями учреждения и перевел деньги со счетов детей на собственный.
Деньги поступали детям из госбюджета в качестве пенсионных выплат и выплат государственной социальной помощи. Руководитель учреждения перечислил 234 тыс. грн.
За совершенное мужчину и причастных к этому воспитателей будут судить.
Ранее Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры области и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым государству возвращено недвижимое имущество, истребовано его из незаконного владения и передано в пользование ребенку-сироте.
Ранее мы писали, что сирота из Днепра пытается отстоять свое право на материнскую квартиру. Почти год 15-летний Никита Казаков и его родные пытаются доказать – двухкомнатная квартира на окраине города принадлежит подростку и его бабушке.
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