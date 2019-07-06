Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Руководитель интерната похитил деньги со счетов детей

6 июля, 02:25

Причастных к незаконному присвоению денежных средств будут судить

Фото: pexels.com

В Днепропетровской области работники дома-интерната забрали более 230 тыс. грн, которые поступили на счета воспитанников учреждения. Всех причастных к этому будут судить. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" заявил Андрей Лысенко. 

Известно, что исполняющий обязанности директора детского дома-интерната имел полный доступ к банковским счетам воспитанников. Он договорился с воспитателями учреждения и перевел деньги со счетов детей на собственный. 

Деньги поступали детям из госбюджета в качестве пенсионных выплат и выплат государственной социальной помощи. Руководитель учреждения перечислил 234 тыс. грн. 

За совершенное мужчину и причастных к этому воспитателей будут судить. 

Ранее Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры области и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым государству возвращено недвижимое имущество, истребовано его из незаконного владения и передано в пользование ребенку-сироте.

Ранее мы писали, что сирота из Днепра пытается отстоять свое право на материнскую квартиру. Почти год 15-летний Никита Казаков и его родные пытаются доказать – двухкомнатная квартира на окраине города принадлежит подростку и его бабушке. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег деньги, сироты, интернат, присвоение, Днепропетровская область

Вы сейчас просматриваете новость " Руководитель интерната похитил деньги со счетов детей". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве будут судить директора КП, который присвоил миллионы гривен

4 июля, 13:57

При этом чиновник девять лет скрывался от правоохранительных органов

Днепрянка 14 лет получала пенсию умершего отца

4 июля, 03:16

Женщина предстала перед судом за присвоение 250 тысяч гривен

В Киеве будут судить бывшую руководительницу банка за присвоение 6 млн долларов

29 мая, 19:41

Общий размер убытков составляет 15 млн долларов США

В Черновицкой области женщина скрыла смерть матери, чтобы получать ее пенсию

21 мая, 11:10

По словам задержанной, у нее не было денег на похороны

Под Киевом полиция начала расследовать подкуп избирателей за бюджетные деньги

19 апреля, 17:53

Подозрение в организации преступления объявили мэру Василькова

Директор центра реабилитации бойцов АТО, укравший миллионы, пойдет под суд

3 апреля, 10:53

Руководитель реабилитационного центра также является депутатом одного из поселковых советов

Продукт, который резко увеличивает риск рака

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Две трети самолетов в России разваливаются

К Земле несется опасный астероид

В полиции рассказали о подробностях трагедии в Килийском районе

«Чистая победа». Как «Канело» перехитрил Головкина

Алиев рассказал, как разыгрывал темнокожих в киевском «Динамо»

Ласицкене и Клишина поднимают бунт

Фьюри жестко высказался о возможном возвращении Кличко в бокс

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Грустная судьба чудесных советских актрис

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

Бензин дешевеет: каких цен на горючее ждать водителям в июле

3 июля, 07:37

Только за июнь АЗС опустили ценники на стелах на 10-30 копеек

Новые паспорта для украинцев: когда начнем получать безусловный доход от государства

3 июля, 07:19

У президента обещали младенцам процент от доходов страны. Эксперты: идея хороша, но трудновыполнима

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Тростью по лбу: Мосийчук подрался с Ляшко

Российские спортсмены, которые сменили гражданство
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь