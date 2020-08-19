В Каменском на переходе сбили трех человек: погибла четырехлетняя девочка

В городе Каменское Днепропетровской области водитель Mitsubishi Galant сбил трех человек, переходивших дорогу. В результате столкновения погибла четырехлетняя девочка.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

Авария произошла 18 августа, около 20:30, на проспекте Свободы. А пострадавшими оказались три женщины на пешеходном переходе.

В результате ДТП четырехлетняя девочка получила серьезные травмы и умерла в больнице. Также госпитализировали 50-летнюю женщину, а еще одна пострадавшая получила легкие травмы.

Полицейские задержали 26-летнего водителя. Было открыто уголовное производство по статье, которая грозит лишением свободы на срок до восьми лет.

Напомним, ранее на Житомирской трассе под Киевом произошло ДТП, в котором пострадали 41-летний мужчина и 11-летний мальчик.

А в поселке Песочин Харьковской области легковушка сбила молодую женщину с коляской. 24-летнюю пострадавшую и ее ребенка госпитализировали.

Также мы писали, что под Киевом на Бориспольской трассе столкнулись микроавтобус и легковушка. После столкновения на проезжей части бус отлетел в отбойник и столб, водитель погиб на месте.

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