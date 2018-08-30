СБУ помешала Кремлю влиять на президентские выборы

Сотрудники правоохранительных органов арестовали украинцев, нанятых Кремлем для оказания влияния на исход будущих президентских выборов в Украине, манипулируя общественным мнением в Сети.

Как сообщают в Службе безопасности Украины, в этом месяце были задержаны жители Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые администрировали ряд сообществ в социальных сетях. В их задачи входил поиск блогеров и активных пользователей соцсетей, которые должны были за денежное вознаграждение публиковать политические новости, написанные российскими заказчиками.

Также подкупленные Москвой украинцы должны были найти "подставных" лиц для регистрации сайтов в "украинском" Интернете за плату, чтобы скрыть факт распространения на сайтах "фейковых" новостей и популяризации отдельных пророссийских кандидатов.

Жителю Днепра также поручили отыскать и заказать у профильных компаний услуги по продвижению этих сайтов.

Кроме того, российские кураторы планировали подойти и с другого ракурса – поручив исполнителям создание в соцсетях сообществ псевдопатриотического направления, на которых должны были публиковаться "деструктивные материалы, в том числе с призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины и нарушения ее территориальной целостности", сообщают в СБУ.

В отношении задержанных начато уголовное производство по факту совершения преступлений в отношении основ национальной безопасности Украины. На данный момент собираются доказательства, необходимые для привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, что о намерении России сфальсифицировать украинские выборы сообщали еще в прошлом году.

Также о готовности России вмешаться в исход выборов предупреждал и перезидент Петр Порошенко.

В то же время в Центральной избирательной комиссии назвали главной угрозой выборам действия именно украинских политиков.