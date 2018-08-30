СБУ помешала Кремлю влиять на президентские выборы
Арестованы украинцы, нанятые Кремлем для "раскрутки" отдельных пророссийских кандидатов
Сотрудники правоохранительных органов арестовали украинцев, нанятых Кремлем для оказания влияния на исход будущих президентских выборов в Украине, манипулируя общественным мнением в Сети.
Как сообщают в Службе безопасности Украины, в этом месяце были задержаны жители Днепра, Кривого Рога и Никополя, которые администрировали ряд сообществ в социальных сетях. В их задачи входил поиск блогеров и активных пользователей соцсетей, которые должны были за денежное вознаграждение публиковать политические новости, написанные российскими заказчиками.
Также подкупленные Москвой украинцы должны были найти "подставных" лиц для регистрации сайтов в "украинском" Интернете за плату, чтобы скрыть факт распространения на сайтах "фейковых" новостей и популяризации отдельных пророссийских кандидатов.
Жителю Днепра также поручили отыскать и заказать у профильных компаний услуги по продвижению этих сайтов.
Кроме того, российские кураторы планировали подойти и с другого ракурса – поручив исполнителям создание в соцсетях сообществ псевдопатриотического направления, на которых должны были публиковаться "деструктивные материалы, в том числе с призывами к насильственному изменению конституционного строя Украины и нарушения ее территориальной целостности", сообщают в СБУ.
В отношении задержанных начато уголовное производство по факту совершения преступлений в отношении основ национальной безопасности Украины. На данный момент собираются доказательства, необходимые для привлечения их к уголовной ответственности.
Напомним, что о намерении России сфальсифицировать украинские выборы сообщали еще в прошлом году.
Также о готовности России вмешаться в исход выборов предупреждал и перезидент Петр Порошенко.
В то же время в Центральной избирательной комиссии назвали главной угрозой выборам действия именно украинских политиков.
Вы сейчас просматриваете новость "СБУ помешала Кремлю влиять на президентские выборы". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"