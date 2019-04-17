СБУ пресекла продажу личных данных украинцев в Россию

Женщина пыталась продать россиянам данные полутора миллионов украинцев

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Сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровской области пресекли попытку передачи персональных данных полутора миллиона украинских избирателей в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, оперативники спецслужбы установили, что жительница города Каменское через форумы и мессенджеры в сети пыталась продать базу данных с личной информацией и контактными телефонами украинцев.

"Среди "заказчиков" этого массива данных правоохранители обнаружили граждан Российской Федерации, вероятно, представителей российских спецслужб, которые имели целью использовать базу данных для "телефонного терроризма" накануне и во время проведения выборов президента Украины", – говорится в сообщении.









Предполагалось, что такие звонки должны были повлиять на ход избирательного процесса и делегитимизировать его результаты. По данным спецслужбы, для недопущения передачи стране-агрессору информации с ограниченным доступом сотрудники СБУ провели санкционированные обыски, в ходе которых была изъята компьютерная техника и средства связи.

В настоящий момент решается вопрос об объявлении злоумышленнице о подозрении по статье "несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ задержала интернет-агитатора в Одесской области. Также мы писали о том, как СБУ раскрыла крупную сеть пророссийских агитаторов в нескольких областях Украины.

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