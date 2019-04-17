В Одессе задержали "фаната" Сталина и России: опубликованы фото

Мужчина занимался пророссийской агитацией в интернете

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одессе мужчину, который занимался пророссийской агитацией в интернете. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как выяснили оперативники спецслужбы, мужчина регулярно размещал на персональных страницах и в сообществах социальных сетей материалы с призывами к насильственному изменению конституционного строя и территориального устройства Украины.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника была изъята компьютерная техника и мобильные устройства с сепаратистскими материалами, а также большое количество запрещенной символики.









Квартира одессита напоминала музей, посвященный коммунизму – везде были развешены портреты Ленина и Сталина, а также президента РФ Владимира Путина, лидера украинских коммунистов Петра Симоненко и социалистки Натальи Витренко.

Было открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении по статье "посягательство на территориальную целостность Украины и свержение конституционного строя".

Напомним, ранее мы сообщали о том, что СБУ задержала интернет-агитатора в Одесской области. Также мы писали о том, как СБУ раскрыла крупную сеть пророссийских агитаторов в нескольких областях Украины.

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