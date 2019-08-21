СБУ разоблачила жителя Кривого Рога: вез кокаин из Западной Европы

Спецслужба задержала мужчину, прятавшего наркотики в своей машине

СБУ перекрыла канал поставки кокаина в Кривой Рог / Фото: СБУ

В Днепропетровской области задержали мужчину, который наладил схему контрабанды наркотиков – он ввозил в Украину кокаин из стран Западной Европы. Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины.

Как стало известно, организатором наркобизнеса оказался 52-летний житель Кривого Рога – он ввозил наркотические вещества в нашу страну в технических полостях автомобиля, после чего реализовывал незаконный товар через дилеров по всей Украине.

"Правоохранители задержали фигуранта производства в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении государственной границы. Мужчина скрыл полкилограмма кокаина в одной из ниш панели приборов автомобиля. Розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет 75 тысяч долларов США", – сообщили в СБУ.

Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "контрабанда наркотических средств" и сейчас он находится под стражей.

Ранее в Каменском, где полицейские в мае задержали 10 членов организованной наркогруппировки, вновь арестовали местных жителей, которые покупали, хранили и распространяли наркотические вещества.

Напомним, что прошлой осенью в доме жителя Каменского правоохранители нашли полкилограмма марихуаны. Мужчине сообщили о подозрении в нарушении уголовной статьи о хранении наркотических веществ. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

А ранее в этом месяце украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны.

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