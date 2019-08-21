Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,13
27,84

СБУ разоблачила жителя Кривого Рога: вез кокаин из Западной Европы

21 августа, 17:38

Журавель Максим

Спецслужба задержала мужчину, прятавшего наркотики в своей машине

СБУ перекрыла канал поставки кокаина в Кривой Рог

СБУ перекрыла канал поставки кокаина в Кривой Рог / Фото: СБУ

В Днепропетровской области задержали мужчину, который наладил схему контрабанды наркотиков – он ввозил в Украину кокаин из стран Западной Европы. Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины.

Как стало известно, организатором наркобизнеса оказался 52-летний житель Кривого Рога – он ввозил наркотические вещества в нашу страну в технических полостях автомобиля, после чего реализовывал незаконный товар через дилеров по всей Украине.

"Правоохранители задержали фигуранта производства в одном из пунктов пропуска Львовской таможни при пересечении государственной границы. Мужчина скрыл полкилограмма кокаина в одной из ниш панели приборов автомобиля. Розничная стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке составляет 75 тысяч долларов США", – сообщили в СБУ.

Задержанному уже сообщили о подозрении по статье "контрабанда наркотических средств" и сейчас он находится под стражей.

Ранее в Каменском, где полицейские в мае задержали 10 членов организованной наркогруппировки, вновь арестовали местных жителей, которые покупали, хранили и распространяли наркотические вещества.

Напомним, что прошлой осенью в доме жителя Каменского правоохранители нашли полкилограмма марихуаны. Мужчине сообщили о подозрении в нарушении уголовной статьи о хранении наркотических веществ. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

А ранее в этом месяце украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков, который работал на территории всей страны. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

СБУ наркотики Европа кокаин Кривой Рог наркотик

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный Спас
В Украину возвращается жара: прогноз погоды на Яблочный СпасУкраина
Козак-энергетик укрощает электроэнергию и умело владеет саблей
Козак-энергетик укрощает электроэнергию и умело владеет саблейДнепр
Пьяная мать разгуливала по Днепру с младенцем
Пьяная мать разгуливала по Днепру с младенцемДнепр
Задержание
Задержание "черных лесорубов": в Днепропетровской области остановили дерзких воровДнепр
Один удар, и тот – голевой: как
Один удар, и тот – голевой: как "Десна" умудрилась увезти три очка из ДнепраЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...