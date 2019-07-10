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Сбывал "товар" по всей Украине: в Днепропетровской области задержали накродилера

10 июля, 11:29

Стоимость изъятых наркотиков и психотропов составила более двух миллионов гривен

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины блокировали масштабный сбыт наркотиков и психотропов по всей Украине. Часть "товара" была ввезена контрабандой, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, продажей наркотиков и психотропов занимался житель Новомосковска. Зказы на получение запрещенных веществ дилер получал по интернету. После этого "товар" он отправлял клиентам по всей Украине.

Во время обысков дома у наркоторговца копы нашли почти 750 граммов метамфетамина, 300 граммов метадона, 25 граммов кокаина, 30 граммов амфетамина, 60 граммов опия экстракционного, более полутора килограмма каннабиса, специальное оборудование для взвешивания и фасовки "товара". Изъятое уже направили на экспертизу. Их ориентировочная стоимость по ценам "черном рынке" составляет более 2 миллионов гривен.

"Фигуранта дела задержано согласно ст. 208 Уголовно-процессуального Украины и объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест", – отметили в СБУ.

Напомним, в Одесской области будут судить 76-летнюю жительницу Кривого РогаДнепропетровской области, которая на пенсии решила поработать наркокурьером. 

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека. 


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Тег СБУ, наркотики, контрабанда, задержание, новомосковск, сбыт, психотропы, Днепропетровская область

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