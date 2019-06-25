В Одесской области изъяли наркотиков на 23 млн грн
Из изъятых веществ можно было приготовить около 202 тысяч доз ацетилированного опия
В Одесской области разоблачили преступную группу, которая производила и сбывала крупные партии наркотических веществ растительного происхождения. Во время обысков правоохранители изъяли примерно 7,5 тонн маковой соломки, семян мака, каннабиса и других наркотических веществ, а также прекурсоров.
"По предварительным подсчетам, из изъятых наркотических веществ можно было приготовить около 202 тысяч доз ацетилированного опия. На черном рынке стоимость такой партии составляет примерно 23 млн грн", — сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ.
Напомним, в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.
Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.
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