Сделать стартовой
26,19
29,84
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области изъяли наркотиков на 23 млн грн

25 июня, 18:25

Из изъятых веществ можно было приготовить около 202 тысяч доз ацетилированного опия

Фото: Pixabay

В Одесской области разоблачили преступную группу, которая производила и сбывала крупные партии наркотических веществ растительного происхождения. Во время обысков правоохранители изъяли примерно 7,5 тонн маковой соломки, семян мака, каннабиса и других наркотических веществ, а также прекурсоров.

"По предварительным подсчетам, из изъятых наркотических веществ можно было приготовить около 202 тысяч доз ацетилированного опия. На черном рынке стоимость такой партии составляет примерно 23 млн грн", — сообщили в пресс-службе Южного регионального управления ГПСУ. 

Напомним, в Дарницком районе Киева полицейские обнаружили у местного жителя пистолеты, патроны, гранаты и наркотические средства. Правонарушителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадона в нескольких регионах Украины.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег наркотики, конопля, наркоторговцы, одесская область, мак, каннабис, разоблачили

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области изъяли наркотиков на 23 млн грн". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Алина Калинина

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Днепре копы поймали двоих наркодилеров

Сегодня, 15:23

Преступники продавали опий прямо на улицах города

В Сумах копы "накрыли" нарколабораторию

Сегодня, 12:18

Амфетамин изготавливали в одной из квартир города

Во Львове задержали банду наркоторговцев во главе с полицейским

Сегодня, 11:39

Наркодилеры, в том числе уроженец Донецкой области, распространяли героин и амфетамин

В Днепропетровской области разоблачили гаражную нарколабораторию

21 июня, 13:14

Мужчина производил и продавал наркотики в Вольногорске

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Дима Коляденко сделал предложение Ирине Билык

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Как обмануть чувство голода: 5 проверенных уловок

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой

Лилия Ребрик стала жертвой мошенников

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Водители, бухгалтеры и адвокаты станут не нужны: какие профессии вскоре могут исчезнуть

Вчера, 07:37

В течение последующих 10 лет исчезнет почти половина сегодняшних профессий

На рынке труда в Украине назревает коллапс: работодатели не берут на работу людей старше 40, а молодежи не хватает

Вчера, 07:00

Больше всего сотрудников среди старшего поколения, а вот молодежи сильно не хватает

Охота на кнопкодавов и прогульщиков: "пианистов" в Раде хотят наказывать тюрьмой

23 июня, 07:51

Документ подадут на неделе. Эксперты: нужны штрафы и лишение мандата

Без диплома и опыта работы: как переучиться на программиста

23 июня, 07:38

Курсы программирования не помогут – или, во всяком случае, их одних явно недостаточно

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Как убрать герпес на губах быстро и наверняка

5 простых способов продлить молодость кожи
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь