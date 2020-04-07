Секс на карантине: в Кривом Роге четыре дамы открыли онлайн-порностудию (фото)

Теперь женщинам грозит до семи лет лишения свободы

В Кривом Роге Днепропетровской области, несмотря на введение в стране карантина, работала онлайн-порностудия. Там "трудились" четверо женщин, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Бизнес дамы организовали в одном из домов в Саксаганском районе. Женщинам от 18 до 35 лет, они предоставляли услуги порнографического в онлайн-режиме. Также они работали на дому – там женщины изготавливали порнографические видео.

"Продолжается расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов)", - отметили в полиции.

Теперь женщинам грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

Также напомним, недавно в Киеве киберполиция прекратила деятельность пяти порностудий, в которых работали в основном студентки. Они общались с англоязычными посетителями специализированных платных видеочатов. Незаконный бизнес в столице организовала супружеская пара.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться