Хроники COVID-19: чем больше зараженных, тем жестче ограничения для украинцев

Вот уже больше месяца в Украине распространяется коронавирус. Сейчас число лабораторно подтвержденных случаев превысило 1400. А первый случай заражения COVID-19 в Украине был зафиксирован 3 марта – у жителя Черновицкой области, который вернулся из туристической поездки в Италию. Как вирус распространялся по Украине вплоть до 7 апреля и какие меры предпринимали власти, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

11-13 марта (3 зараженных)

О том, что будет введен карантин, стало известно 11 марта из выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге по итогам заседания правительства.

"Это сбалансированное решение на сегодняшний день. Мы каждый день анализируем ситуацию в Европе и мире, мы видим, как стремительно развивается ситуация в Италии, Германии, в странах с развитой экономикой. Мы не хотим ждать, когда у нас начнется параболический рост, мы хотим максимально защитить украинцев и как можно легче пройти этот период", – сказал Шмыгаль.

В украинских городах местные власти отреагировали по-разному. Например, в Киеве, Харькове, Одессе и Львове был введен частичный карантин (закрылись театры, кинотеатры, игровые площадки, школы и детские сады, были отменены спортивные и культурные мероприятия). Кроме того, в столичных ТРЦ начали работу мобильные спецбригады медиков, которые измеряли посетителям температуру.

А вот в Радомышле Житомирской обл. ввели режим чрезвычайного положения – из трех инфицированных COVID-19 один заболевший как раз пришелся на Радомышль. На следующий день, 13 марта, 71-летняя пациентка из Радомышля скончалась. Это была первая смерть от коронавируса в Украине.

Читайте также: Коронавирус в Радомышле: как живет город с первым летальным случаем заболевания

14-15 марта (3 зараженных, 1 умершая)

Несмотря на то, что первый заболевший COVID-19 в Черновицкой области был зарегистрирован еще 3 марта, чрезвычайная ситуация в области была введена только 14-го. В то же день, 14 марта, в Министерстве здравоохранения Украины заявили о необходимости прекратить работу транспорта.

"Мы будем рекомендовать изменения в графиках общественного транспорта, чтобы уменьшить скопление людей в одном месте. Дистанция между людьми – это эффективное средство профилактики", – заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

15 марта "Укрзализныця" прекратила пассажирское сообщение с Польшей.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

16 марта (7 зараженных, 1 умершая)

Начиная с этого дня был запрещен въезд в страну для иностранных граждан – порядка сотни пропускных пунктов в Украину закрылись.

"Ограничения пропускных операций на государственной границе Украины вводятся в соответствии с решениями СНБО и правительства, принятыми из-за пандемии COVID-19. Так, с 00:00 16 марта временно закрывают около сотни пунктов пропуска (контроля), еще в почти полсотни пунктов пропуска временно прекращается пешеходное сообщение. Продолжат работать пункты пропуска, в которых большая пропускная способность", – говорилось в сообщении Государственной пограничной службы.

Кроме того, в Киеве, Львове, Днепре и Одессе закрылись все торговые центры, рестораны, кафе и спортзалы, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок. А в столице еще и начали дезинфицировать подъезды жилых домов, что не удивительно: Киев стал третьим очагом заражения в стране.

"Один из больных – молодой киевский студент, который контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай – женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей, и получает лечение дома", – рассказал мэр Киева на своей странице в Facebook.

Значительно ужесточился карантин во Львовской области, где было запрещено собираться в группах более десяти человек, и где было закрыто транспортное сообщение между городами и селами области.

Даже в Харькове, который держался до последнего, закрылись ночные клубы и знаменитый на всю страну рынок "Барабашово".

17 марта (14 зараженных, 2 умерших)

17 марта была зарегистрирована вторая смерть от коронавируса в стране – в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина. Соответственно, власти продолжили ужесточать условия карантина. Так, были отменены все международные регулярные пассажирские авиарейсы, а также железнодорожные и автобусные рейсы.

Закрылось метро в Киеве, Днепре и в Харькове – несмотря на сопротивление мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Я против закрытия метро и закрывать его не собираюсь! Метро пользуются все категории льготников. Считаю абсолютно необоснованным такое решение для города, где не зафиксировано ни одного случая заболевания. Люди должны как-то ездить на работу и передвигаться", – заявил накануне Кернес.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пригрозил харьковскому градоначальнику уголовной ответственностью. Также президент отметил, что в таком случае вся ответственность за инфицированных харьковчан останется на совести Кернеса.

Реклама

Метрополитеном дело не ограничилось. Министерство внутренних дел Украины порекомендовало перевозчикам ввести лимит на количество пассажиров в салоне одной маршрутки – не более десяти одновременно. ("Правило десяти".)

А в Киеве вслед за подъездами домов начали дезинфицировать маршрутки, остановки транспорта и подземные переходы.

Синод Православной церкви Украины не остался в стороне и призвал верующих и духовенство отнестись к введенным правительством карантинным мерам как к аскезе. В ПЦУ заявили об отмене богослужений и введении ограничений на присутствие в храмах одновременно не более десяти прихожан. Также церковные власти пообещали придерживаться выполнения санитарных норм во время отправления обрядов.

18 марта (16 зараженных, 2 умерших)

На следующий день, 18 марта, остановилась киевская городская электричка, а по всей стране были прекращены все железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Остался городской наземный транспорт, личные автомобили и такси.

"Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая. Личный автомобильный транспорт граждан может осуществлять движение без ограничений", – написал министр инфраструкртуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Был официально приостановлен призыв на воинскую службу.

"По распоряжению командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского военными комиссариатами и территориальными центрами комплектования и социальной поддержки на время действия карантина приостановлены мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников к призывным участкам и областным сборным пунктам – до отдельного распоряжения", – говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

Городские власти Черновцов, откуда эпидемия начала распространяться по стране, сперва отменили льготный проезд для пенсионеров, а затем остановили работу всего городского транспорта вообще. При этом в Киеве и Харькове приключился транспортный коллапс из-за закрытия метрополитена, а в Одессе, где издавна существовала проблема пассажирских перевозок, из-за ограничений при посадке – не более десяти пассажиров в салон. После стычек с пассажирами водители автобусов, троллейбусов и трамваев стали вызывать полицию, чтобы утихомирить недовольных.

19 марта (26 зараженных, 3 умерших)

Проблемы с транспортом перекроили привычную жизнь больших городов. В частности, супермаркеты перешли на новое расписание из-за того, что теперь сотрудником стало трудно добираться на работу – согласно новому графику, супермаркеты с 19 марта начали работать позже, а закрываться раньше.

Кроме того, в супермаркетах Днепра ввели ограничения на пребывание покупателей в торговом зале – не более 15 одновременно. В ближайшие дни эта практика распространится на супермаркеты других городов, где за количеством покупателей начали следить охранники.

При этом в аптеках нет ни защитных масок, ни дезинфицирующих средств. Городским властям Киева пришлось признать, что ситуация с обеспечением аптек защитными масками – критическая.

"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 000 масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски за рубежом", – процитировала мэра Киева Виталия Кличко пресс-служба КГГА.

Кроме того, в Киеве начали дезинфицировать дороги, а коммунальные власти Львова и Черновцов выпустили на улицы машины с громкоговорителями, которые информируют граждан о правилах карантина.

Стычки пассажиров с водителями и кондукторами общественного транспорта из-за "правила десяти" все чаще заканчиваются потасовками, сопряженными разбитыми стеклами в салоне транспорта – как в Хмельницком, где люди забрасывали маршрутки камнями. В Одессе пассажиры, и без того одни из самых темпераментных пассажиров в стране, легли на трамвайные рельсы.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов

Полиция зафиксировала порядка 270 нарушения правил карантина по всей стране. Лидеры – Донецкая область и Киев. Отметим, что отныне нарушение карантинных мер карается штрафом от 17 тысяч гривен.

20 марта (41 зараженный, 3 умерли, 1 выздоровел)

В Киеве из резервного фонда бюджета столицы выделили 260 млн гривен на борьбу с распространением коронавируса.

"Основные средства направлены на закупку необходимого оборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты для больниц Киева. Мы закупаем аппараты искусственной вентиляции легких. Заказали 30 таких аппаратов. А также приобрели 10 аппаратов тест-систем, закупаем медицинские маски, защитные костюмы, халаты для медиков", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, на въездах в Киев появились восемь карантинных постов, на которых полицейские дежурят плечом к плечу с нацгвардейцами. Такие посты, как сообщает пресс-служба Национальной гвардии, созданы для контроля ситуации и недопущения распространения коронавирусной инфекции. В то же время Нацгвардия взяла под охрану Александровскую больницу в Киеве. Бойцы "обеспечивают безопасность граждан и стабильную беспрепятственную работу врачей".

В Днепропетровской области ввели режим чрезвычайной ситуации, а в городе Мукачево Закарпатской области прекратил работу городской транспорт.

Коронавирусная инфекция уже успела проникнуть во Львовскую, Тернопольскую, Харьковскую, Донецкую, Днепропетровскую и Киевскую области.

Но есть и хорошие новости: в Черновицкой области зарегистрирован первый случай выздоровления от COVID-19.

21-23 марта (73 зараженных, 3 умерли, 1 выздоровел)

В Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях, а также в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации. А въезды в Черновцы и выезды из города отныне заблокированы бетонными блоками, что не удивительно – область лидирует по количеству инфицированных граждан: здесь 25 заболевших.

Реклама

В столице зафиксировано 49 нарушений карантина – преимущественно водителями транспорта и продавцами. Кроме того, задержан уличный торговец защитными масками непонятного происхождения, который пытался торговать ими на ул. Набережно-Крещатицкой по 50 грн за штуку.

В столице с 23 марта общественный транспорт стал доступен не для всех, а только для тех горожан, которые обеспечивают стратегические отрасли жизни мегаполиса – медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и силовиков. Им раздали специальные пропуски. (Но при этом плата за проезд сохранилась.) Всех прочих пассажиров перевозчики перестали возить.

Призывникам повезло еще раз: призыв на воинскую службу был перенесен на месяц, до 24 апреля. А вот "дембелям" как раз, наоборот, не повезло – увольнения из рядов ВСУ также отложили до 24 апреля.

В то же время 22 марта в Черкасской области зафиксирован первый заболевший коронавирусом.

24 марта (97 зараженных, 3 умерли, 1 выздоровел)

Любители шаурмы остались без своего любимого деликатеса: в Киеве запрещена работа МАФов, где готовили и продавали еду и кофе. Пресловутые "наливайки" тоже закрыли. Но это мелочь по сравнению с тем, что с 24 марта в стране закрылись все аэропорты – в дежурном режиме работает только "Борисполь".

В Винницкой области появились блокпосты.

25-26 марта (156 зараженных, 5 умерли, 1 выздоровел)

С 25 марта власти ввели режим чрезвычайно ситуации по всей стране и продлили карантин до 24 апреля. В то же время разрешили работу зоомагазинов, где продаются корма для животных, и торговые точки по продаже семян – правда, с соблюдением всех противоэпидемических мер. В Киеве начали дезинфицировать бюветы, а столичным медикам запретили проводить плановые мероприятия по госпитализации и плановые операции, кроме срочных и неотложных.

На следующий день, 26 марта, Сумы закрыли на въезд и выезд.

"Сумчане с пониманием отнеслись к такому шагу. Жалоб очень мало. Люди понимают ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных", – подчеркнул мэр Сум Александр Лысенко.

В Харькове начинают дезинфицировать тротуары, подъезды домов и остановки транспорта – как говорят, лучше поздно, чем никогда.

Кроме того, в Кабмине подготовили рекомендации на время карантина для жителей многоэтажных домов:

выходите из квартиры только в случае крайней необходимости;

за пределами квартиры по возможности пользуйтесь масками, перчатками, очками, избегайте прикосновений к лицу;

заказывайте продукты и лекарства онлайн;

максимально избегайте скопления людей;

держите дистанцию между людьми 1,5 метра;

старайтесь ходить по лестнице и не пользоваться лифтом;

ограничьте общение с людьми, которые не проживают совместно с вами. Сегодня есть множество каналов коммуникации, которые позволяют работать и общаться дистанционно. Проводите вечеринки онлайн;

на этот период усиливайте мероприятия, и по возможности дезинфицируйте этаж, на котором живете (мойте пол в коридоре, обрабатывайте дезинфектантом ручки дверей, перила лестниц, кнопки лифта и т.д.);

избегайте касаться кнопок лифтов, дверных ручек без перчаток

пускайте в подъезд только знакомых людей. Увеличилось количество случаев мошенничества под предлогом проверки/дезинфекции в Киеве;

не пользуйтесь детскими площадками;

дезинфицируйте личные вещи.

28-30 марта (480 зараженных, 11 умерли, 6 выздоровели)

28 марта в Сумах предельно ужесточили карантин: отныне и до особого распоряжения запрещается собираться компаниями более двух и покидать жилье без крайней нужды.

30 марта на выездах из Одессы установили карантинные блокпосты, а в Харькове патрулировать улицы вышли полторы тысячи полицейских.

В тот же день, 30 марта, в столичные аптеки коммунальной сети "Фармация" поступила первая партия защитных марлевых масок – 25 тыс.

"Их изготовление мы заказали у украинских производителей. Их продолжают шить. Ожидаем еще 75 тысяч таких масок. Также ожидаем поставку медицинских масок, которые город заказал за рубежом", – сообщил мэр Киева.

Он отметил, что в опорные больницы и другие медучреждения город передал более тысячи костюмов индивидуальной защиты медиков. Кроме того, в городских больницах на сегодняшний день есть 380 аппаратов искусственной вентиляции легких.

На 30 марта по всей стране было зарегистрировано 3 тыс. нарушений правил карантина, в связи с чем было открыто 33 уголовных производства.

31 марта (645 зараженных, 17 умерли, 10 выздоровели)

Для тех украинцев, которые возвращаются на Родину, власти приготовили 61 заведение для обсервации.

"Там есть все необходимое для временного проживания. Жители города за это не будут платить. Одна из баз – на 200 коек – в Чернобыльской больнице на Лесном массиве", – заявил Виталий Кличко.

Кроме того, в мэрии Киева озвучили новые правила погребения умерших от COVID-19 – делать это полагается в патологоанатомических мешках и в закрытых гробах. Крематорий работает в штатном режиме, уточнили в КГГА.

На выездах в Харьковскую область были установлены карантинные блок-посты.

2-4 апреля (1225 зараженных, 32 умерли, 25 выздоровели)

Закрыли на въезд и на выезд Ивано-Франковск. Городские власти ограничили пользование детскими, спортивными и игровыми площадками, посещение парков и рекреационных зон, водных объектов. Также 2 марта карантин был введен в Херсоне, на въезде в город установили блок-посты.

4 апреля в Одессе и области было введено усиленное патрулирование прибрежных территорий. В тот же день в Черновицкой области запретили на выходные дни любое перемещение граждан по улицам вплоть до 6 апреля.

6 апреля (1319 зараженных, 38 умерли, 28 выздоровели)

Кабмин в который раз ужесточил карантинные правила. Теперь, среди прочего, нельзя собираться на улицах компанией больше двух человек (только если это не родители с детьми), а также запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора. Нельзя выходить на улицу детям до 14 лет без сопровождения родителей – или совершеннолетних родственников.

К общественным местам относятся подъезды жилых домов и лестничные клетки, лифты, детские и спортивные площадки, стадионы, помещения органов государственной власти, остановки общественного транспорта, парки, скверы, рынки и магазины. При этом в каждом городе могут быть свои определения общественного места в зависимости от решений местных властей.

Также Кабмин запретил до конца карантина следующее:

посещение учебных заведений;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон. Домашнее животное разрешается выгуливать одному человеку;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий. То есть, на Пасхальные праздники украинцам нельзя будет собираться на шашлыки;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность.

Несмотря на запреты, неугомонные киевляне продолжают злостно нарушать правила карантина. Например, мужчина, которого не пустили на спортивную площадку в Гидропарке из-за карантина, решил попасть туда вплавь. Но когда спортсмен переплыл реку, на берегу его уже встречал небольшой полицейский отряд.

Читайте также: "Надеемся, пронесет": украинцы массово игнорируют правила карантина

7 апреля (1462 зараженных, 45 умерли, 28 выздоровели)

В Минздраве нашли решение для больных с легкой формой коронавируса – для их лечения планируется разворачивать временные госпитали. По словам Виктора Ляшко, в первую очередь такие меры рассчитаны на тех, кто не имеет возможности самоизолироваться по тем или иным причинам дома. Это позволит более качественно проводить наблюдение за больными, и "в случае необходимости проводить транспортировку этих больных в полноценные учреждения здравоохранения".

А для того, чтобы оперативно эвакуировать тяжелых больных, подготовили воздушный транспорт – самолеты и вертолеты.

"В Украине в состоянии готовности к проведению аэромедицинской эвакуации находится восемь воздушных судов, три – это суда Государственной службы чрезвычайных ситуаций и пять единиц – Национальной гвардии Украины, которые в сложных случаях смогут госпитализировать больных в учреждения здравоохранения, которые могут провести реанимационные мероприятия на территории нашей страны", – сказал Ляшко.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама