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Семья просила о помощи, но никто не откликнулся. Как мать бросила 9 детей в Кривом Роге

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
18 ноября, 18:52
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Как рассказывает бабушка девятерых внуков, многодетная семья длительное время стояла в очереди, чтобы бесплатно получить жилье
В Кривом Роге мать бросила своих детей
В Кривом Роге мать бросила своих детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. Бабушка внуков обьяснила поступок семьи.

Об этом сообщает издание "Свои".

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Младшей девочке всего три года, а старшему из ребят – 17 лет.

Тяжелое материальное положение

Мать девятерых детей взяла в кредит дом. Кредит она выплачивает своими силами до сих пор.

Кроме того, отец детей не приходит на судебные заседания по бракоразводному процессу, который длится с сентября. Вероятнее всего, чтобы не платить алименты.

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Что подтолкнуло мать оставить своих детей

Бабушка девятерых внуков работает на рынке продавцом. Ее также интересует вопрос о том, почему, когда семья неоднократно просила помощи у службы по делам детей, а также обращалась в специализированные учреждения с просьбой приютить малышей на время бюрократической волокиты с разводом и алиментами, никто не откликнулся.

"Когда я брала кредит в сто тысяч… Когда я в 59 лет не могу устроиться никуда на работу – никто не приезжал и не снимал. Заметьте, она (мать) их не стала морить голодом, не отправила воровать, не бросила, она их привезла попросить помощи. Теперь и её (мать), и её детей, со всех сторон шпыняют журналисты. Я вас прошу, не допустите никаких съемок детей, никаких интервью", – обратилась в телефонном разговоре бабушка к директору центра реабилитации Елене Колос.

Где сейчас дети

Дети находятся в Центре социально-психологической реабилитации. Администрация этого учреждения подтверждает, что дети чистые, ухоженные и здоровые. Однако маму к ним, в отличие от коммунальных журналистов, ранее не пустили.

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Что было раньше

В Кривом Роге Днепропетровской области женщина оставила своих 9 детей с вещами и свидетельствами о рождении под зданием горсовета. По словам горе-матери, на такой шаг ее подтолкнули жизненные обстоятельства.

Женщина заявила, что детей бросила из-за того, что не имеет возможности накормить детей и она не может оформить какие-либо выплаты — малообеспеченные или алименты.

Кроме того, горе-мать пожаловалась, что обратилась в службу по делам детей поселка Широкое, куда она переехала из Кривого Рога, чтобы оформить выплаты, но там потребовали пакет документов, в том числе справки о зарплате мужчины, с которым она официально не развелась. В результате из-за непредоставленных бумаг помощь женщине на детей не оформили.

Женщина также требовала, чтобы детей забрали в приют, но ей сообщили, что мест там нет, единственное — могут взять, если она напишет от них отказ.

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