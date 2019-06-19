Сессия Харьковского горсовета: депутаты отдали голоса за Жукова и против шапито

В горсовете Харькова делили деньги и изменяли названия улиц

В Харькове на сессию горсовета вынесли 77 вопросов. Фото: UA.Харків.

Депутаты Харьковского городского совета на очередной сессии 19 июня рассмотрели десятки вопросов повестки дня, среди которых был один, будораживший город еще с начала мая — возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Начало сессии горожане встречали пикетами: одна группа активистов пришла с митингом против переименования проспекта, а вторая требовала у власть имущих обратить внимание на качество дорог в поселке Жихарь.

Дежурили у стен мэрии медики, спасатели, полицейские и бойцы Нацгвардии. Правда, пикеты прошли спокойно, ведь основные словесные баталии велись в стенах горсовета и касались они вопроса "О рассмотрении электронной петиции", которая и стала официальной причиной возвращения старого названия.

Напомним, в начале мая на сайте городского совета появилась петиция, которая всего за сутки набрала более пяти тысяч голосов. По словам мэра Геннадия Кернеса, это решение не противоречит закону Украины о декоммунизации.

"Мы рассматриваем его как военачальника, который освобождал и Харьков, и Украину, и Европу от нацистско-фашистских захватчиков", — заявил он.

Некоторые депутаты пытались переубедить своих коллег в обратном.

"Есть прямой запрет, предусмотренный законом. Есть соответствующая позиция Института национальной памяти. Принятие подобных решений провоцирует общественное напряжение", — сказал беспартийный депутат горсовета Игорь Черняк.

Обсуждали этот вопрос довольно долго, не скупился мэр и на высказывания в адрес противников переименования, называя их "сумасшедшими" и "представителями ЛГБТ", однако голосование было прогнозируемым: 59 избранников высказались за переименование, а 13 – против.

Имя генерала Петра Григоренко депутаты решили дать новой улице, которую строят от Рымарской до Клочковской. Тем временем, в Украинском институте национальной памяти уже назвали решение незаконным и потребовали от мэра не подписывать решения городского совета о переименовании и напомнили об уголовной ответственности.

ДЕНЬГИ И ЦИРК.

Традиционно в сессионном зале делили деньги, которыми городская казна пополнилась за счет межбюджетных трансферов и перевыполнения бюджета. По словам вице-мэра Татьяны Таукешевой, 20,3 млн грн, которые пришли из госказны, направят на развитие "Новой украинской школы", 11,5 млн грн — на приобретение ангиографического оборудования для больницы скорой и неотложной медицинской помощи №4.

За счет перевыполнения доходной части городского бюджета на 30,5 млн грн депутаты решили укрепить материально-техническую базу учреждений образования, выделили 30 млн грн на реконструкцию спортивных площадок, добавили 55,7 млн грн на текущий ремонт многоквартирных жилых домов, 70 млн грн — на капремонт внутриквартальных дорог и тротуаров, а 44,7 млн грн — на капремонт и реконструкцию трамвайных путей, переездов и контактных сетей. Также депутаты распределили 50 млн грн на реализацию проектов-победителей общественного бюджета.

Депутаты также решили усилить контроль за передвижными цирками-шапито, которые используют в представлениях животных, и рекомендовали воздержаться от их размещения в городе.

Также в горсовете появилась новая фракция "Оппозиционный блок" — "Доверяй делам" из 56 депутатов вместо фракции "За Харьков, за Возрождение".

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