Школы Днепра оборудовали "тревожными кнопками"

В Днепре внедряют программу "Безопасная школа"

Школы Днепра оборудовали "тревожными кнопками". Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре продолжают улучшать безопасность в школах города – в нынешнем году 16 школ будут оборудованы системой видеонаблюдения, турникетами, охранными сигнализациями и "тревожными кнопками".

Все образовательные учреждения будут подключены к Ситуационному центру, откуда операторы будут следить за порядком.

"В 2018-м году по программе "Безопасная школа" охранной сигнализацией, "тревожной кнопкой", камерами и турникетами были оборудованы 13 школ. Годом ранее 8 школ были оснащены охранной сигнализацией", – рассказал директор КП "Безопасное и инновационное образование" Андрей Калашников.

По его словам, на входе в "безопасную" школу у дежурного есть "тревожная кнопка" – если она срабатывает, сразу приезжают работники КП "Муниципальная стража" и разбираются с конфликтными ситуациями.

"Главное – все здание школы, где есть сигнализация, находится под охраной. Это исключает возможность взлома и кражи", – подчеркнул чиновник.

Отметим, что 23 апреля в одной из городских школ проверили работу охранной сигнализации. На месте предполагаемого происшествия через четыре минуты уже находились стражи порядка.

Напомним, ранее в возле одной из школ гремела стрельба и около 30 человек устроили потасовку. Как выяснили полицейские, драку начали неизвестные, приехавшие на четырех автомобилях. Во время инцидента они стреляли из травматических пистолетов. К врачам после стычки никто не обращался.

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