Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,69
30,16
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Западной Украины

В Ровно возле школы гремела стрельба

Сегодня, 19:33

С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз

Фото: Нацполиция

В Ровно на улице Е. Коновальца,  возле школы гремела стрельба и около 30 человек устроили потасовку.

Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные, которые находились на четырех автомобилях, из хулиганских побуждений, устроили драку. Во время инцидента они стреляли из пистолетов для отстрела резиновыми пулями. С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз. В медицинские учреждения о получении телесных повреждений пока никто не обращался.

"Полицейские оперативно установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранной регистрации под управлением 21-летних парней нашли в Ровно, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 – в Здолбунове. Еще одно транспортное средство разыскивают", – сообщают в полиции.

При осмотре трех автомобилей  следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи. Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.

Напомним,недавно во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.

Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег машина, драка, стрельба, ровно

Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно возле школы гремела стрельба". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Одесской области мужчина украл лодку и стрелял в ее хозяина

Сегодня, 16:16

Преследователи догнали беглеца и вызвали полицию

В Харькове мужчина открыл стрельбу в торговом центре

Сегодня, 10:38

Стрелок представился адвокатом из Херсонской области

В "Л/ДНР" серьезно поссорились боевики – более 10 пострадавших

Сегодня, 05:17

В рядах противника становится все больше проблем, а на этот раз все случилось из-за уголовников и дезертиров

Студенты из Израиля устроили стрельбу в Харькове: опубликовано видео

Вчера, 11:05

Стреляли возле части Нацгвардии

В России запретят Instagram, Facebook и Twitter

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках

Дочь Юлии Началовой не будет жить с отцом

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Супрун назвала "убийцу" №1 в мире

«Девочка должна быть задушена»

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

В Британии внезапно умерла популярная 16- летняя

Эксклюзивные спортивные костюмы от украинского дизайнера

Секреты выращивания белых грибов в домашних условиях. Жми

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

Вчера, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

НАТО нацеливается на Черное море

16 апреля, 07:38

Североатлантический альянс принял решение усилить присутствие в регионе. На что стоит рассчитывать Украине?

Разведчик "Кайман": Армия сделала все, что могла – нас ждал еще один "котел" и жуткие потери (укр.)

16 апреля, 07:17

По словам бойца, чтобы понять, что такое война, надо представить что-то среднее между тайским боксом и шахматами

Медиков обязали учиться каждый год, а курсы им будут оплачивать из бюджета: что изменится для врачей и пациентов

16 апреля, 07:00

По результатам аттестации будет меняться размер вознаграждения

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов