В Ровно возле школы гремела стрельба
С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз
В Ровно на улице Е. Коновальца, возле школы гремела стрельба и около 30 человек устроили потасовку.
Следственно-оперативная группа установила, что неизвестные, которые находились на четырех автомобилях, из хулиганских побуждений, устроили драку. Во время инцидента они стреляли из пистолетов для отстрела резиновыми пулями. С места происшествия криминалисты изъяли восемь гильз. В медицинские учреждения о получении телесных повреждений пока никто не обращался.
"Полицейские оперативно установили три автомобиля и личности злоумышленников: два автомобиля Skoda Octavia на иностранной регистрации под управлением 21-летних парней нашли в Ровно, а 42-летнего водителя Lexus LX 570 – в Здолбунове. Еще одно транспортное средство разыскивают", – сообщают в полиции.
При осмотре трех автомобилей следователи и криминалисты обнаружили и изъяли газовые баллончики, бронежилеты, балаклавы, ружья, патроны, ножи. Автомобили изъяты и помещены на территорию Ровенского отдела полиции.
По данному факту полицейские начали досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и лиц, причастных к совершенному преступлению, а также происхождение оружия.
Напомним,недавно во Львов из Италии экстрадировали преступника, который подозревается в умышленном убийстве – неизвестные в камуфляже расстреляли мужчину.
Ранее на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от полицейских. Правоохранители ловили пьяного чиновника более часа.
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