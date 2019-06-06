Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом

6 июня, 16:11

Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица

В поселке Широкое под Кривым Рогом из-за проливных дождей затопило дворы и дома. Уже третий день подряд люди отчаянно борются с последствиями стихии, однако не в силах самостоятельно справиться с ней, – сообщает "Первый Городской" телеканал.

Больше всего страдают люди, живущие вблизи рек и дорог. Их дворы и дома затопило водой, из-за чего пострадало имущество – мебель, личные вещи, техника. Внутрь потоками воды нанесло много мусора. Урожай на огородах уничтожен, также у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

По словам широковцев, во время бури наблюдаются перебои в электроснабжении и работе мобильной связи. Трудности также заключаются в том, что плохие погодные условия в районе сохраняются уже не первый день.

Одна из пострадавших от стихии рассказала изданию, что причиной подтопления могут быть забившиеся водостоки. По ее словам, жители поселка обращались к местным властям с просьбой очистить эти водоотводные конструкции, однако люди жалуются, что им помогают неохотно.

В областной пресс-службе спасателей сообщили, что за время подтоплений неоднократно помогали жителям поселка Широкое. Так, в течение 4 и 5 июня откачали воду из дома в Яблуневом переулке, а также на улице Звездной.

В ГСЧС говорят, что из-за проливных дождей в реке Бакаец поднялся уровень воды, поэтому она вышла из берегов. При этом затопила 18 дворов в частном секторе. Из подтопленных домов спасли девять человек, в том числе одного ребенка, которые временно разместились у своих родственников.

В свою очередь, в поселковом совете Широкого сообщили, что делают со своей стороны все возможное для ликвидации последствий потопа.

На месте работают спасатели и спецтехника. Скорость работ объясняют масштабами бедствия.

Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.


Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег урожай, погода, дождь, потоп, Широкое, ливень, затопило

Вы сейчас просматриваете новость " Сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди и жара не отступают: синоптики уточнили прогноз погоды

Сегодня, 09:11

Осадков сегодня не будет только в трех областях страны, в остальных регионах украинцам лучше не забывать зонт

В Киеве будет 28-градусная жара и дожди

Сегодня, 08:16

Дожди в столице будут и ночью, и днем

В Украине объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроет непогода

Вчера, 21:39

В большинстве областей ожидаются дожди и грозы

Синоптик о погоде 6 июня: жара усилится, но ливни продолжат "терзать" Украину

Вчера, 16:09

Диденко предупреждает, что в больших городах, особенно в столице, температура может резко вырасти

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости (фото)

7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Почему ребенок тебя любит?

Во время финального матча Лиги чемпионов на поле выбежала фанатка

Великобритания 94: Чёрный флаг

Настя Каменских и Потап делятся романтичными фото

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Вчера, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Вчера, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

4 июня, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

4 июня, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

На Евровидении победила Верка Сердючка: сеть наводнили мемы

54-летняя Моника Беллуччи поделилась пикантным снимком

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь