Сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом

Урожай на огородах уничтожен, у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица





















В поселке Широкое под Кривым Рогом из-за проливных дождей затопило дворы и дома. Уже третий день подряд люди отчаянно борются с последствиями стихии, однако не в силах самостоятельно справиться с ней, – сообщает "Первый Городской" телеканал.

Больше всего страдают люди, живущие вблизи рек и дорог. Их дворы и дома затопило водой, из-за чего пострадало имущество – мебель, личные вещи, техника. Внутрь потоками воды нанесло много мусора. Урожай на огородах уничтожен, также у некоторых жителей утонули мелкие домашние животные и птица.

По словам широковцев, во время бури наблюдаются перебои в электроснабжении и работе мобильной связи. Трудности также заключаются в том, что плохие погодные условия в районе сохраняются уже не первый день.

Одна из пострадавших от стихии рассказала изданию, что причиной подтопления могут быть забившиеся водостоки. По ее словам, жители поселка обращались к местным властям с просьбой очистить эти водоотводные конструкции, однако люди жалуются, что им помогают неохотно.

В областной пресс-службе спасателей сообщили, что за время подтоплений неоднократно помогали жителям поселка Широкое. Так, в течение 4 и 5 июня откачали воду из дома в Яблуневом переулке, а также на улице Звездной.

В ГСЧС говорят, что из-за проливных дождей в реке Бакаец поднялся уровень воды, поэтому она вышла из берегов. При этом затопила 18 дворов в частном секторе. Из подтопленных домов спасли девять человек, в том числе одного ребенка, которые временно разместились у своих родственников.

В свою очередь, в поселковом совете Широкого сообщили, что делают со своей стороны все возможное для ликвидации последствий потопа.

На месте работают спасатели и спецтехника. Скорость работ объясняют масштабами бедствия.

Напомним, в Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка". Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сильные ливни затопили поселок Широкое под Кривым Рогом". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"