Потоп в Запорожской области: из-за сильного ливня возникла "водяная пробка"

На трассе Борисполь – Запорожье дорогу затопили потоки воды

В Бильмакском районе Запорожской области после сильных дождей на трассе Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь образовалась 100-метровая "водная пробка".

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС, из-за мощных ливней на участке дороги Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье между поселками Бильмак и Вершина глубина водного потока составляла 50 см.

В свою очередь, Служба автомобильных дорог в Запорожской области заверила, что после отвода воды с проезжей части автодороги и окончания дождя движение транспорта было восстановлено.

Также спасатели добавили, что за прошлые сутки спасатели ГСЧС откачивали воду в двух частных дворах, затопленных ливнем – в селе Благовещенка и поселке Черниговка.

Синоптики предупредили, что 4 июня во второй половине дня Запорожскую область вновь ожидают ливни – в Вольнянском, Запорожском, Пологовском, Гуляйпольском и Бильмакском районах. Спасатели призвали местных жителей во время непогоды не подвергать свою жизнь опасности и быть осторожными на улице.

Как сообщалось, на днях на Одессу обрушились сильный ливень и штормовой ветер. После непогоды у одесских коммунальщиков возникло немало работы.

А тем временем прогноз погоды на июнь не особо радует. Лето не за горами, но, по прогнозам синоптиков, жара в этом году чуть запоздает: дождями май закончится, а июнь — начнется. Лишь спустя неделю после весны придет настоящее тепло, да и в целом нынешнее лето не ожидается экстремально жарким.

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