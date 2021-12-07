Сказочная атмосфера! В Днепре к Новому году запустят "полярный экспресс"

Города Украины активно украшают к новогодним праздникам – в Днепре запустят праздничные трамваи

В Днепре готовятся к Новому году / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре продолжают готовиться к Новому году. На улицах украшают гирляндами елки, также планируют запустить "полярный экспресс". Дизайнеры уже придумывают, как будут выглядеть вагоны.

Об этом сообщает "Информатор".

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Выпустить новогодние трамваи на маршрут планируют ко Дню Святого Николая, 19 декабря. Всего украсят четыре трамвайных вагона, или же два состава по два вагона.

В понедельник, 13 декабря, их отправят на покраску и поклейку. По традиции, транспорт украсят гирляндами с лампочками.

Так новогодние трамваи выглядели в прошлом году. Фото "Наше мисто"

Кроме того, в Днепре уже открыли каток под открытым небом. Также коммунальщики украшают улицы города: вчера на Сичеславской Набережной обвешали гирляндами высокорослые ели, а возле рынка "Озерка" установили еще одно новогоднее дерево.

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Фото: "Информатор"

Фото: "Информатор"

В Днепре появилась удивительная елка

В Днепре на Екатеринославском бульваре появилась новая елка. Внутри дерева находятся разных размеров шары – побольше и поменьше. Украшена она красивыми гирляндами.

Весь бульвар вечером буквально светится из-за яркой иллюминации.