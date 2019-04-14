Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Днепра

Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар в центре Днепра

Сегодня, 11:57

Были спасены три человека, один из которых госпитализирован в больницу

Фото: dp.dsns.gov.ua
Фото: dp.dsns.gov.ua.

В центре Днепра в ночь на воскресенье, 14 апреля, произошел масштабный пожар, который спасатели тушили на протяжении всей ночи. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"14 апреля в 1:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Харьковская Шевченковского района города Днепра. Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачены конструкции двух аварийных неэксплуатируемых домов. Огнем были охвачены мусор и конструкции зданий на общей площади 1150 кв. м", – говорится в сообщении.

В 3:38 огонь был локализован и в 08:52 ликвидирован.

Во время ликвидации пожара были спасены три человека, из них один человек пострадал и госпитализирован сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу. К ликвидации пожара были привлечены 32 человека личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в строительном вагончике произошел пожар, жертвами которого стали три человека.


Также мы писали, что с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пожар, Днепр, ГСЧС

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар в центре Днепра". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Киева сожгли два автомобиля

Сегодня, 02:21

Мужчина бросил зажигательную смесь в один из припаркованных автомобилей

В Канаде сгорел Украинский культурный центр

Сегодня, 00:53

При пожаре никто не пострадал, однако здание получило сильные повреждения

Во Львове в торговом центре вспыхнул пожар

Вчера, 18:06

Никто из людей не пострадал

В Запорожье из-за пожара в строительном вагончике погибли три человека

12 апреля, 08:11

Еще один человек получил ожоги, его госпитализировали

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

10 певиц, от которых в 2000-е поклонники сходили с ума

Неожиданный поворот: Ольга Сумская сменила профессию

Миграция наоборот: почему IT-шники возвращаются в Украину

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Почему Украина предпочитает американское оружие, а не советское

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах
Загрузка...

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

Вчера, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Украину накроют дожди с грозами, и похолодает: прогноз погоды на неделю

Вчера, 07:55

Синоптики рассказали, когда уйдет непогода и снова на всей территории страны будет солнце

Монетизация субсидий привела к росту долгов за "коммуналку"

Вчера, 07:00

Люди стали хуже оплачивать счета. Эксперты: не все разобрались

Боец "Бандера": Когда мучает вопрос, что дала мне Украина, спросите себя, что сделали вы (укр.)

12 апреля, 07:38

Львовянин, который ушел на фронт добровольцем в 19 лет и был ранен на войне, вернулся к мирной жизни и хочет увидеть мир

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак