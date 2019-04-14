Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар в центре Днепра

Были спасены три человека, один из которых госпитализирован в больницу

Фото: dp.dsns.gov.ua.

В центре Днепра в ночь на воскресенье, 14 апреля, произошел масштабный пожар, который спасатели тушили на протяжении всей ночи. В результате ЧП пострадал один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"14 апреля в 1:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Харьковская Шевченковского района города Днепра. Прибыв на место, спасатели установили, что огнем охвачены конструкции двух аварийных неэксплуатируемых домов. Огнем были охвачены мусор и конструкции зданий на общей площади 1150 кв. м", – говорится в сообщении.

















В 3:38 огонь был локализован и в 08:52 ликвидирован.

Во время ликвидации пожара были спасены три человека, из них один человек пострадал и госпитализирован сотрудниками скорой медицинской помощи в городскую больницу. К ликвидации пожара были привлечены 32 человека личного состава и семь единиц пожарно-спасательной техники Главного управления.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в строительном вагончике произошел пожар, жертвами которого стали три человека.

Также мы писали, что с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Спасатели всю ночь тушили масштабный пожар в центре Днепра". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.