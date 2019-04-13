Во Львове в торговом центре вспыхнул пожар

Никто из людей не пострадал

Во Львове произошел пожар в одном из торговых центров. Огонь вспыхнул около восьми утра в магазине детских товаров на втором этаже здания. После этого распространился дальше по помещениям. В тот момент торговый центр еще был закрыт, никто из людей не пострадал.

В результате пожара сгорели стены магазина, 25 кв. метров гипсокартонного потолка и часть товара.

"Горели сами витрины, стекло одной из витрин треснуло. Второе во время тушения тоже треснуло, спасатели его разбивали. Снаружи все залили водой. Необходимости тушить изнутри не было, потому что пожар внутрь магазина не распространился", – прокомментировали в полиции.

На данный момент работают магазины только на первом этаже. Второй этаж здания закрыт. В администрации торгового центра инцидент пока не комментируют. Предварительная причина пожара – замыкание. Продолжается следствие.

Напомним, недавно в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре, расположенном на Харьковском шоссе. Информации о пострадавших нет, детали выясняют правоохранители.

Кроме этого, в одной из столичных многоэтажек случился пожар, в результате которого погиб человек. Еще трех человек – мужа, жену и их пятилетнюю дочь удалось спасти. Во время ликвидации пожара спасатели с помощью автолестницы эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жителей, еще пятерых – с седьмого этажа.

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