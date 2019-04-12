В Запорожье из-за пожара в строительном вагончике погибли три человека

Еще один человек получил ожоги, его госпитализировали









О пожаре спасателям стало известно сегодня ночью в 4:44. Как выяснилось, пламя охватило металлический строительный вагончик на улице Школьная, 19 в Александрийском районе города. Прибывшие на место спасатели локализовали пожар в 5:31, а ликвидировать его удалось в 6:00. Причина возгорания устанавливается. К тушению огня привлекли 3 единицы техники и 13 человек личного состава ГСЧС.

"Во время проведения разведки и тушения пожара, пожарные обнаружили тела трех человек без признаков жизни. Еще один пострадавший с ожогами разного степеней каретой скорой помощи госпитализировали в 5 городскую больницу", - рассказали в ГСЧС и отметили, что личности погибших и пострадавшего устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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