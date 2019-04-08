На пожарах в Украине за неделю погибли 43 человека
За семь дней произошло почти семь тысяч чрезвычайных происшествий
За минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
"На прошлой неделе ликвидированы 6 527 пожаров (за предыдущую неделю – 2 961 пожар), спасены на пожарах 56 человек, не допущено уничтожения огнем 1 706 зданий и 49 единиц техники", – говорится в сообщении.
Также на протяжении недели на водных объектах погибли 15 человек (за предыдущую неделю – 19).
Спасатели отметили, что, кроме гибели 43 человек пламя, по оперативным данным, нанесло ущерб на 8 миллионов 450 тысяч гривен.
Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.
Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.
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