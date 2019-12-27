Спасайте, собачки в беде: спасатели Кривого Рога получили необычный вызов

В Кривом Роге спасатели получили необычный вызов – "Спасайте, собаки в беде". Как оказалось, два песика упали в двухметровый колодец и не могли выбраться самостоятельно.
Как сообщает "Ранок з Україною", без звонка о помощи собаки неизбежно бы погибли, а так помощь пришла своевременно и бедняги не пострадали, хотя и очень испугались.
Ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что во Львове провели операцию по спасению котенка.
Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки с 15-метровой высоты.
Также мы писали о том, как в поселке Дымер бойцы киевской Службы спасения животных спасли косулю, которую сначала сбила машина, потом ее покусала собака и в результате животное застряло в ограде кладбища.
Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили косулю из ограды и госпитализировали ее.
Состояние животного крайне тяжелое, есть как раны от ДТП, так и от собаки, кровотечение, а также компрессионная травма от сдавливания.
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