В Днепре спортсмены учили детей пируэтам на брусьях

В Днепре прошла масштабная тренировка / Фото: Facebook

В рамках тура здорового образа жизни в Днепре на жилом массиве Фрунзенский прошла тренировка для детей – мероприятие собрало порядка 150 юных участников.

Спортсмены провели для детворы коллективную разминку и мастер-класс, а также рассказали каждому о разных видах упражнений на турниках и брусьях.

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Напомним, ранее мы сообщали о проблемах, которые больше всего волнуют жителей Днепра, и о предложениях, которые регулярно появляются на сайте электронных петиций мэрии Днепракаждую неделю. Больше всего людей волнует состояние дорог, экология, стоимость проезда в общественном транспорте и комфорт.

Между тем, школьники Днепра, которые вернулись в учебные заведения, изучают предметы по пяти разным программам. По данным департамента гуманитарной политики городского совета, в школы пошли около 100 тысяч детей, из них 10 880 – первоклассники.

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Большинство первых классов, 287, будут учиться по программе "Новая украинская школа", а оставшиеся 78 будут получать знания по нетипичным образовательным программам. Первоклашки 55 классов будут учиться по программе "Интеллект Украины", 14 — "Росток", семь — "На крыльях успеха" и две — по вальдорфской педагогике.

Напомним, ранее мы сообщали об основных тенденциях школьной формы в 2019 году.Даже если в учебном заведении вашей дочери необязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу:

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