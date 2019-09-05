Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

В Днепре спортсмены учили детей пируэтам на брусьях

5 сентября, 15:23

Журавель Максим

Мероприятие в одном из жилых массивов собрало 150 маленьких спортсменов

В Днепре прошла масштабная тренировка

В Днепре прошла масштабная тренировка / Фото: Facebook

В рамках тура здорового образа жизни в Днепре на жилом массиве Фрунзенский прошла тренировка для детей – мероприятие собрало порядка 150 юных участников.

Спортсмены провели для детворы коллективную разминку и мастер-класс, а также рассказали каждому о разных видах упражнений на турниках и брусьях.

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали о проблемах, которые больше всего волнуют жителей Днепра, и о предложениях, которые регулярно появляются на сайте электронных петиций мэрии Днепракаждую неделю. Больше всего людей волнует состояние дорог, экология, стоимость проезда в общественном транспорте и комфорт.

Между тем, школьники Днепра, которые вернулись в учебные заведения, изучают предметы по пяти разным программам. По данным департамента гуманитарной политики городского совета, в школы пошли около 100 тысяч детей, из них 10 880 – первоклассники.

В тренде
Как рост ВВП Украины скажется на госдолге: в Нацбанке дали оценку

Большинство первых классов, 287, будут учиться по программе "Новая украинская школа", а оставшиеся 78 будут получать знания по нетипичным образовательным программам. Первоклашки 55 классов будут учиться по программе "Интеллект Украины", 14 — "Росток", семь — "На крыльях успеха" и две — по вальдорфской педагогике.

Напомним, ранее мы сообщали об основных тенденциях школьной формы в 2019 году.Даже если в учебном заведении вашей дочери необязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

спорт дети Днепр спортсмены

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Санаторий" для Зайцевой: появились фото из места, куда отправили виновницу страшного ДТПХарьков
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видео
В Днепропетровской области обнаружили большую наркоплантацию: появились фото и видеоДнепр
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загорелась
В Кривом Роге произошло смертельное ДТП: после аварии одна из машин загореласьДнепр
В Днепропетровской области мать посадила на цепь сына с инвалидностью
В Днепропетровской области мать посадила на цепь сына с инвалидностьюДнепр
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колонию
Виновницу ДТП на Сумской Зайцеву этапировали в колониюХарьков

Новости партнеров

Loading...