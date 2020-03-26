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Стало известно, от чего умер мужчина с подозрением на коронавирус в Днепре

26 марта, 13:08

Тина Наринецкая

На COVID-19 в регионе проверили уже 36 людей

Мужчина из Каменского в Днепропетровской области, который попал в больницу с подозрением на коронавирус, умер не от COVID-19. Тесты пациента оказались отрицательными, сообщили в областной государственной администрации.

Как выяснилось, причиной смерти пациента стал грипп А.

"У мужчины, который на днях умер в Днепровской больнице №21, коронавирусной инфекции не обнаружили", – рассказал директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

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Кроме того, на коронавирус в регионе проверили 36 людей. Подтвердились только три из них. Инфицированных супругов вскоре могут выписать из больницы, ведь последние их тесты дали отрицательных результат.

"За последние сутки имеем один новый случай коронавируса – в Кривом Роге. Еще два случая ранее были подтверждены в Днепре. Супругам уже провели повторный тест, он отрицательный. За пять дней еще раз сделаем тестирования. Если результат снова будет отрицательным, пациентов выпишут", – отметил Сердюк.

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Также известно, что сейчас обследование на COVID-19 проходят еще пять жителей области.

Ранее мы писали, что третий инфицированный в Днепропетровской области сейчас находится под пристальным наблюдением медиков и получает симптоматическое лечение.

А тем временем в Харькове полиция разыскивает 10 человек, которые отказались соблюдать режим самоизоляции после возвращения из-за границы и скрылись.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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