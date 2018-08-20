Столкновение фуры и маршрутки в Днепропетровской области: появились новые подробности

Сегодня, 14:48

В результате аварии пострадали 15 взрослых и один ребенок

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

По факту столкновения маршрутного автобуса и грузового автомобиля в Днепропетровской области полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами")", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, по предварительным данным, автобус двигался по правой крайней полосе, когда его "догнал" грузовой автомобиль. В результате столкновения автобус с пассажирами перевернулся на правый бок.

Напомним, сегодня, 20 августа, в 7:10 на автодороге М-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка, в районе пгт Обуховка столкнулись маршрутка и грузовик. В результате аварии пострадали 16 человек, в том числе и ребенок. 

Напомним, за прошлый, 2017-й, год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек. 

Кроме того, распространенной причиной ДТП становится превышение скорости. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек

 
ДТП, маршрутка, фура, Днепропетровская область

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