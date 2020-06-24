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Четырех человек нашли мертвыми в Днепре: в полиции рассказали подробности

24 июня, 15:35

Игорь Серов , Валентина Мартынюк

Тела нашли в частном доме на улице Дружбы

Причиной смерти четырех человек, тела которых обнаружили в частном доме в Днепре, стало отравление неизвестным веществом. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Действительно, в Днепре были обнаружены четверо мертвых людей, две женщины и двое мужчин. На телах не было следов насильственной смерти. Экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Из домовладения изъяты емкости с содержимым для проведения экспертизы", – рассказала спикер полиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Также в полиции рассказали, что один из умерших – владелец дома. Остальные же, по предварительной информации, не имели постоянного места жительства.

Отметим, что правоохранители не подтвердили то, что все умершие были обнаружены обнаженными.

Ранее мы рассказывали о жестоком убийстве в Кривом Роге. Там на берегу озера нашли изуродованное женское тело.

Кроме того, не так давно в Киеве в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. На убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе.

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смерть Днепр отравление полиция погибшие тела трупы

Источник: Сегодня

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