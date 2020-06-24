Четырех человек нашли мертвыми в Днепре: в полиции рассказали подробности

Причиной смерти четырех человек, тела которых обнаружили в частном доме в Днепре, стало отравление неизвестным веществом. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Действительно, в Днепре были обнаружены четверо мертвых людей, две женщины и двое мужчин. На телах не было следов насильственной смерти. Экспертиза установила, что причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Из домовладения изъяты емкости с содержимым для проведения экспертизы", – рассказала спикер полиции Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Также в полиции рассказали, что один из умерших – владелец дома. Остальные же, по предварительной информации, не имели постоянного места жительства.

Отметим, что правоохранители не подтвердили то, что все умершие были обнаружены обнаженными.

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