Страшное ДТП в Днепре: столкнулись три машины, погибли молодые супруги

На Набережной победы столкнулись три автомобиля

В Днепре произошла серьезная авария, в которой погибли два человека.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент случился на Набережной Победы, 12 апреля, около 21:00.

"Все автомобили двигались в сторону площади Победы. Как установили следователи, водитель автомобиля Mercedes столкнулся с задней частью Daewoo Nexia, который стоял на красный сигнал светофора. После этого по инерции Daewoo столкнулся с автомобилем Skoda Superb, который стоял впереди него", — говорится в сообщении.

Как стало известно, в результате аварии водитель Mercedes получил травму головы и был госпитализирован. По предварительным данным, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека — 29-летний водитель Daewoo Nexia и его 28-летняя пассажирка", — говорится отмечается в сообщении.

По факту смертельного ДТП было открыто уголовное производство.

Позже выяснилось, что жертвами аварии стали молодые супруги – Сергей и Ольга Луги, которые жили в Днепре.

Знакомые вспоминают погибших как жизнерадостных и веселых людей. Прощание с ними состоится 14 апреля возле морга больницы имени Мечникова.

Напомним, ранее в Житомирской области машина скорой попала в смертельное ДТП. В Коростене на перекрестке столкнулись медицинская Toyota и ВАЗ-21104.

Кроме того, недавно в Днепре нарушители на Audi во время погони влетели в пешеходов. В ДТП один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы.

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