Сжечь или выгнать: в Першотравенске баптисты жалуются на гонения из-за COVID-19

Баптистов после съезда во время карантина начали преследовать и угрожать

В Днепропетровской области баптисты из религиозной организации "Новое поколение" после международного съезда, который был проведен, несмотря на карантин, жалуются на преследования и угрозы.

Об этом рассказал руководитель организации "Новое поколение" Вадим Савин заявил, что преследуют на работе и в социальных сетях, сообщает "Суспільне.Дніпро".

"У нас есть заводы на территории города, и всех прихожан, которые принадлежат к церкви, отправили в отпуск, утверждая, что вы пока не работаете, будьте дома", - сказал он.

Реклама

В то же время, Савин заверил, что с начала карантина организация придерживалась всех правил и не проводила служб и собраний, а прихожане-иностранцы подписали документы отправились на самоизоляцию.

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

"В социальных сетях, конечно, не без огня. Даже в Facebook создали страницу против "Нового поколения", так и называется, и там они комментируют, там около 1000 подписчиков этой страницы, где они решают, что с нами делать – сжечь или выгнать из города", – добавил он.

Напомним, что по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировали 1892 случая коронавируса, в том числе за последние сутки 224 инфицированных.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области заметили мужчину, который решил обойти запрет на прогулки в лесопарковых зонах, выгуливая там на поводке своего "домашнего питомца" – курицу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама