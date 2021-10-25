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Тело вырезали специальными инструментами: в Днепропетровской области произошло смертельное ДТП (фото)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
25 октября, 22:46
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В результате аварии один человек погиб, другие — пострадали
Детали ДТП будут выяснять правоохранители/Коллаж: Сегодня
Детали ДТП будут выяснять правоохранители/Коллаж: Сегодня

В Днепропетровской области, где недавно спасатели спустили беременную с дерева, произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

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Детали ДТП

Авария произошла в районе села Надежда. В результате ДТП столкнулись четыре автомобиля — Москвич 2141, AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti. Водитель транспортного средства Chevrolet Lacetti — мужчина 1957 года рождения — скончался на месте. Его тело зажало искореженными конструкциями авто. Спасатели доставали с помощью гидравлических ножниц и домкратов.

Тело одного мужчины доставали с помощью специальных инструментов/Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Тело одного мужчины доставали с помощью специальных инструментов/Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Состояние других водителей

Водители других автомобилей получили травмы. От госпитализации отказались. Сейчас их состояние удовлетворительное. Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

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Состояние других участников ДТП — удовлетворительное/Фото: ГСЧС в Днепропетровской области
Состояние других участников ДТП — удовлетворительное/Фото: ГСЧС в Днепропетровской области

Смертельное ДТП в Одесской области

В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погиб 10-летний мальчик. Ребенка сбил элитный автомобиль Dodge Charger.

Инцидент произошел 24 октября в селе ручей. 37-летний житель Одесского района сбил ребенка, когда он ехал на велосипеде по дороге. От полученных травм мальчик скончался на месте еще до приезда скорой медицинской помощи.

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Полицейские проверили водителя легковушки на содержание алкоголя в крови. По результатам теста он был трезв.

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